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TOPLU TAŞIMADA AKTARIM ÜCRETİ KALDIRILDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerle yaptığı toplantıda bu kez ulaşımla ilgili kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Büyükkılıç, toplu taşımada aktarma ücretinin kaldırıldığını ve ilçelerde ulaşılmayan yer kalamayacağını belirtti.

TOPLU TAŞIMADA AKTARIM ÜCRETİ KALDIRILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, Ulaşım A.Ş. ile Ulaşım ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı bürokratlarıyla yaptığı toplantıya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili bürokratları da katıldı. Gece yarısına kadar süren toplantıda Kayseri’deki ulaşım ve toplu taşıma tüm yönleriyle değerlendirildi.

YENİ YOLLARLA ULAŞIM RAHATLAYACAK
Toplantıda ulaşım ve toplu taşım konusunda yapacakları çalışmaları değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’de ulaşım konusunda problemler var gibi algılansa da 400 bine yakın aracın trafikte yer aldığı göz önünde bulundurulursa ulaşımda ciddi manada sorun olmadığını söyleyebiliriz. Ama tüm bunlara rağmen yeni açılacak yollarla ulaşımı daha da rahatlatacağız” dedi. 

AKTARIM ÜCRETİ KALDIRILDI
Yaptıkları toplantıda özellikle toplu ulaşım konusunda önemli kararlar aldıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehir Hastanesi’ne ulaşım konusunda direk hatlar hayata geçirilecek. 6 tane 18 metre uzunluğundaki, 150 kişilik elektrikli otobüsler işletmeye alınacak. Abonman sistemi biniş sayısı artırılarak daha ekonomik ve daha cazip hale getirilecek. Elektronik ödeme sistemi ve kolaylıklarından yararlanma çalışmalarımız tamamlandı. Aktarma konusunda otobüs tramvay aktarmasında cüzi bir ücret alınıyordu. Bu ücret kaldırılacak ve belirli süre içinde tek bilet uygulaması olacak. Bundan sonra otobüsten otobüse de aktarma olacak. Ayrıca, ilçelerimizde ulaşılmayan köy ve mahalle kalmayacak. Toplantımızda ilçelerin talepleri konusunu da değerlendirdik.” 

 

Haber: Ekrem Nazlı

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