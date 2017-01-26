banner158
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Toplu taşımanın kalbi Kayseri'de atacak

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin 7. Türkiye Konferansı Kayseri'de yapılacak. 9 Mart'ta yapılacak konferansa çok sayıda ülke katılacak. 

Toplu taşımanın kalbi Kayseri'de atacak
Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Türkiye Konferansı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ulaşım A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Konferansta sektörün gündemindeki konulardan olan toplu taşımacılıkta reform ve kurumsallaşma ele alınacak.

7. Türkiye Konferansına Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden toplu taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlar katılacak.
İHA
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140