Toplu ulaşımda bu şartları sağlamayan…

Kurul tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Koronavirüs (Covid-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla İlimiz Sağlık Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda tanzim edilen raporda;



Özel halk otobüslerinde el dezenfektanı ünitelerinin takılmasına ve vatandaşların kullanımına sunulmasına, Şoförlerin maske takmalarına, Maskesi olmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına (otobüs, tramvay vb.) alınmamasına, Kurallara uygun olmayan toplu taşıma aracının ve/veya şoförün sefere çıkarılmaması, yönünde görüş bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen görüşün aynen benimsenmesi suretiyle karara bağlanmasına,

Alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”