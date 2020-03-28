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Toplu ulaşımda ‘Koronavirüs’ mesafelendirmesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidi nedeniyle sosyal mesafe için toplu ulaşımda da düzenlemeler yaptı. Raylı sistem ve otobüslerde aralıklı oturma düzenine geçildi.

Toplu ulaşımda ‘Koronavirüs’ mesafelendirmesi

Koronavirüs tehdidi nedeniyle artık hayatın her anında sosyal mesafenin korunmasına gayret ediliyor. Toplu ulaşımda da gerek bilet gişeleri önünde gerekse otobüs ve raylı sistem duraklarında sosyal mesafenin uygulandığı görülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafenin toplu ulaşım araçlarında da korunması için düzenlemeler yaptı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistem araçlarındaki bazı koltuklara sosyal mesafe konusunda uyarı etiketleri asılarak bu koltukların boş bırakılması ve yolcuların aralıklı olarak oturmaları sağlandı. Alınan bu tedbire ilaveten raylı sistem araçlarında sık sık “Sağlığınız için sosyal mesafeyi koruyunuz” anonsları yapılıyor.
Raylı sistem araçları gibi otobüslerdeki oturma düzenine de sosyal mesafe ayarı yapıldı. Yolcular koltuk atlayarak oturmak suretiyle sosyal mesafelerini koruyorlar. 
 

Haber: Ekrem Nazlı

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