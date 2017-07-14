Toplu ulaşımda memnuniyet artıyor

Kayseri Ulaşım A.Ş. Organize sanayi-İldem ve Cumhuriyet Meydanı- Talas Cemil Baba Tramvay hatlarında gerçekleştirilen 2017 yılı ilkbahar-yaz dönemi yolcu memnuniyeti araştırması sonuçlandı. Avrupa Birliği EN 13816 Toplu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi standardı uyarınca düzenli olarak yolcu memnuniyeti ve müşteri araştırmaları gerçekleştireceklerini belirten Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, çıkan sonuçların uygulanabilir ve somut projelere dönüştürüldüğünü belirtti. Yolcu Memnuniyeti araştırması ile sundukları hizmetin kalitesi ile ilgili yolcuların algı düzeylerini ölçtüklerinin altını çizen Gündoğdu, hedeflerinin koşulsuz yolcu rahatlığını sağlamak olduğunu söyledi.

Ulaşım A.Ş.’nin araştırma sonrasında çıkan bazı sonuçlar şu şekilde:

"Raylı sistem yolcularının meslekleriyle ilgili soruya verdikleri cevap neticesinde, yolcuların yüzde 50’sinin öğrenci , yüzde 23‘ünün ücretli çalışan-işçi ve yüzde 7’sinin emekli olduğu görüldü. Yolculuk amaçlarında yüzde 44 oranla evden okula yolculuklar ilk sırayı alırken, ikinci sırayı yüzde 32 ile evden işe yolculuklar aldı. Yolcuların, tramvayı kullanma sıklıklarında, ‘Haftanın her günü’ cevabının oranı yüzde 57 olurken, ‘Haftada birkaç defa’ kullananlar yüzde 24, ‘iş günlerinde’ kullandığını belirtenler yüzde 10 oldu. En fazla memnuniyet duyulan beş hizmet kriteri Güvenlik sistemleri (sarı çizgiler, sesli uyarılar, aydınlatma), istasyonların temizliği, Tramvay hizmetlerinin genel durum ve şartları, Tramvayların diğer toplu taşıma araçlarına göre beklentileri karşılaması ve araç içi bilgilendirmeler. Raylı sistemle ulaşımda memnuniyet oranı geçen yıla göre yüzde 7 artış gösterdi."

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Avrupa Birliği’nin EN 13816 Toplu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi standardında belirtilen hizmet kalitesi kriterleri ve araştırma metodolojisi esas alınarak yapılan Kayseri Ulaşım A.Ş. 2017 İlkbahar-Yaz dönemi yolcu memnuniyeti araştırmasının, yolcuların demografik yapısı, yolculuk karakteristikleri, sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyleri, yolcuların beklentileri ve yolcuların iyileştirilmesini istedikleri hizmetleri kapsadığını kaydetti.

İHA