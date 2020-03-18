Toplum Destekli Polisler vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 15 Şubat 2019 – 15 Mart 2020 tarihleri arasında; 1845 Polis Korosu, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar, İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliğinde Projeler ve Toplum Destekli Polislik genel faaliyet ve çalışmaları yürütüldü.



Yürütülen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü genel faaliyet ve çalışmalarında; öğrencilere yönelik 2 bilgilendirme toplantısı, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 4 bilgilendirme toplantısı, okul aile birliğine yönelik 1 bilgilendirme toplantısı, Aile İçi Şiddet (KADES) uygulamaları ile ilgili 15 bilgilendirme toplantısı, 1 Mahalle Huzur Toplantısı olmak üzere toplamda 23 toplantı düzenlendi.



Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yüz yüze yapılan çalışmalarda; 1590 bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. 21 suç mağduru-destek ziyareti yapılmış, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik olarak da 55 sosyal yardım faaliyeti ve 7 sosyal etkinlik yapıldı. Kayseri genelinde 4 gazi ziyaret edildi.



Mahalle Polisleri sorumluluk bölgelerinde metruk bina ve imar işleri sorunlarıyla ilgili olarak ilgili belediyelere 17 bildirimde bulunuldu ve 61 site, işyeri ve kamu kurumlarına yönelik güvenlik kamerası taktırma konularıyla ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı.

15 Şubat 2019-15 Mart 2020 tarihleri arasındaki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; proje, genel faaliyet ve çalışmalarında toplam 6828 vatandaşa ulaşılırken, 3923 adet broşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri dağıtıldı.



Haber: Şura Gögebakan