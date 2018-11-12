Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hastalarını Topluma Kazandırıyor

Toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde ağır ruhsal bozukluğu olan (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi kronik ruhsal hastalıklar) hastalara, psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi, sosyal rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet gösteren toplum ruh sağlığı merkezi ziyaretinde, hastalarla beraber aktivitelere katılarak onlara moral veren Altıntop, “Merkezimizde el sanatları, görsel sanatlar, resim, müzik, ritim gibi birçok sosyal aktivite ile hastalarımızı hayata adapte edip sağlıklı bir yaşamla beraber topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda yapılacak bir sergi ile de tedavi gören hastaların eserlerini sunacağız. Sağ olsunlar Dr. Canan Kılıç, Dr. Yasemin Şimşek ve ekip arkadaşları neredeyse ayın 30 günü geceli gündüzlü hastalarımızla ilgilenerek gerçekten takdire şayan işler çıkarmaktadırlar” dedi.

Merkez Sorumlusu Uzm. Dr. Canan Kılıç ise yaptığı açıklamada, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin hizmetlerinden bahsederek; “Merkez ile ilgili hasta ve yakınlarına işleyiş ile ilgili bilgi vermek, Hastalara bireysel danışmanlık hizmeti vermek, Grup terapisi yapmak, Psikososyal beceri eğitimi vermek, hastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik gibi uğraşı tedavileri düzenlemek, hasta ve ailelerine psiko-eğitim vermek, merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin hastayla bağlantısını oluşturmak, merkeze devamı sağlanan hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğini takip etmek, toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak faaliyetlerimiz içindedir’’ şeklinde konuştu.

Kılıç; 2014 yılından beri Kayseri’de Toplum Ruh Sağlığı adı ile hizmet verdiklerini belirterek; “İlimizde 2 tane Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bulunmakta. Bunlardan biri Kayseri Valilik binası arkasında diğeri ise Erkilet yolu üzerindedir. Biz, bu merkezlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel olarak görevlendirilen öğretmelerimizle birlikte şizofreni, şizoaffektif bozukluk, bipolar bozukluk gibi ağır psikiyatrik hastalıkların takip tedavi ve rehabilitasyonu yapmaktayız” ifadelerini kullandı.