Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nden Drama Ve Müzik Etkinliği

Kayseri Devlet Hastanesi Beşinci Blok konferans salonunda düzenlenen etkinliğe; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, TRSM’de görev yapan öğretmen, çalışan, çok sayıda kursiyer ve yakınları katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Benli ve ziyaretçiler önce fuaye alanında, kursiyerlerin hazırladığı resim sergisini ve el işi ürün stantlarını gezerek müzik dinletesine katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasında Uzm. Dr. Yasemin Şimşek; “Hepimizin aslında çok kıymetli bahçelerimiz var. Bu bahçelerde yetiştirdiğimiz çiçeklerimiz var. Bu çiçekler neler peki. Aslında olmak istediğimiz kişiliklerimiz. Yani daha başarılı olmak, daha iyi anne baba olmak veya daha iyi düşünebilmek, daha iyi problem çözebilmek. İşte bu çiçekleri yetiştirebilmek için bazı hizmetler vermekteyiz. Bu da en başta spor olmak üzere görsel sanatlar, müzik, drama bütün kursiyerlerimizle birlikte çok güzel gelişmeler kaydediyoruz. Bugünde bütün desteğini bizden esirgemeyen sağlık müdürüm, başhekimim, müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ise; "1 Haziran’da sağlık müdürümüzün katkısıyla beraber buranın açılışını yapmıştık. İlk ziyaret ettiğimiz yerlerden birisi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi idi. Aynı yerden aynı hizmeti alarak ve bu hizmeti bir çıta daha ileri götüreceğiz dedik. Bugün de dışarıda gördük. Hepiniz hazırlandınız, buraya geldiniz. Peki TRSM’ nin önemi nedir? Sadece biz hasta olarak görmüyoruz onları. Kardeşimiz olarak görüyoruz. Geçici bir süre moral bozukluğu olabilir, hayatla ilgili lezzet alamıyor olabilir. Yasemin hanımın bahsettiği gibi başka problemleri olabilir. Biz kendi personelimize de spor yapıp, resim yapıp daha güzel daha mutlu yarınlara ulaşmayı her zaman tavsiye ediyoruz. Şahsınızda Yasemin Şimşek, Canan Kılıç hocalarımıza verdikleri emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buraya emek veren arka planda görünmeyen öğretmenlerimize de buradan teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Benli ise; "Hekimlik bir sanattır. Bu sanatı icra eden arkadaşlarımızın hastalarıyla bütünleşmiş olması, onların tüm sıkıntılarını dertlerini tam bir şekilde kapasitif bir anlayışla çözmeye çalışmaları ve o yolda ilerlediklerinde hastalarla bütünleştiğini gördük. İşte bugün sizler Dr. Yasemin hanım ve Dr. Canan hanımın sanatını burada izleyip göreceksiniz. Gerçekten Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Kayseri Devlet Hastanesi’nin karakteri olmaya başladı. Bundan da çok mutluyuz. İnşallah Toplum Ruh Sağlığı merkezinin hizmetleri bundan sonra daha da iyi bir şekilde devam edecektir. Başhekimime ve psikiyatrist arkadaşlarımın yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

Etkinlik; kursiyerlerin görev aldığı drama ve müzik dinletisinden sonra emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür belgelerinin verilmesi ile son buldu.

