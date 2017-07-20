TRAFiK KAZASINDA KIZLARINI KAYBEDEN EĞiTiMCi AiLEDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

13 Temmuz Perşembe günü Kocasinan ilçesine bağlı Boyacı köyünde meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki Zeynep Sena Üstün, Harun S.'nin kullanmış olduğu 50 AY 940 plakalı otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Zeynep Sena Üstün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.



Zeynep'in ailesi Kayseri'de gelenek olan perşembe yemeğini muhtaç olmayan kişilere vermek yerine yetimlere vermeyi tercih etti. Bir düğün salonunu kiralayan Üstün ailesi yetimlere verilen yemekten sonra çeşitli hediyeler dağıttı.



Babadan 11 yaşında hayatını kaybeden kızını son mektup

Trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Zeynep Sena Üstün'ün babası Menderes Üstün de sosyal medya hesabından kızı ile çekilen fotoğraflarını ekleyerek duygularını şu şekilde paylaştı:

"Canım kızımız ; Rabbim seni 1 Mayıs 2006 günü Kayseri'de bize göndermişti , 13 Temmuz 2017 perşembe günü bizden alarak ebedi aleminde Peygamber'imizin yanına götürdü.

Bizim tek evladımızdın. Çok özeldin. 11 yıllık yaşamına 1 yaşından başlayarak 80 yaşına kadar arkadaş sığdırdın. Sen hem milli eğitimin, hem belediyenin, hem STK ların, hem velilerimizin, öğrencilerimizin kısaca bizim tanıdık ve dost olduğumuz binlerce kişinin sevgi meleği olmuştun. Herkesle ayrı bir hikayeni duydukça içimiz yanıyor. Seni sevenler uzaklardan cenazene geldiler bizleri arayarak baş sağlığı verdiler ve sana dua ettiler ve ediyorlar. Canım kızım Kabe'ye karşı oturup dua etmen , kumbarandan para alarak market önlerinde yardım dileyenlere yardım etmen ve bizden gizli kendime süt alacağım deyip sokaktaki kedi, köpek ve kuşlara süt alman bu güne hazırlık mıydı. Arkadaşlarından durumu iyi olmayanlara oyuncak ve elbiselerini vermen onların babasına iş bulmamı istemen bu güne hazırlık mıydı. Sen bizim birtanemizdin. Ölüm haktı ama sana çok erken geldi. Her geçen gün dahada özlüyoruz. Mekanın cennet olsun kızım. 11 yıllık yalan dünya yaşamı burada bitti. Biz seni hiç ama hiç unutamayacağız. Haklarımız helal olsun kızım. Bu dünyadaki hayallerimiz bitti inşallah öbür dünyada cennette buluşuruz kızım. Seni çok ama çok seviyoruz. Anne ve baban"