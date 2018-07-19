“TRAFİK SIKIŞIKLIĞININ SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ”

Sağlık İl Müdürlüğü ve Şehir Hastane’si yöneticilerinin trafik sıkışıklığının uzun süren belediye çalışmalarından dolayı olduğunu ima etmeleriyle gözler belediyeye çevrildi. Başkan Çelik, bu konudaki sorularımıza yanıt verirken şunları söyledi: “Bakın orada biz üç geliş üç gidişli çevre yolu düzenlemesi yapmışız. Burayı yaparken bana ne gerek var diyorlardı, şimdi anladılar neye gerek olduğunu. Sonrasında hastane girişi önünde cadde kenarında park ediliyor, karşı tarafta mesela biz eczanelerin önüne ayrıca bir cep açtık park edilmesi için. Yani yolun hastane tarafından ana cadde üzerinde park edilmiş durumda araçlar var ama bu tarafta yok biz onu içeriye aldık, bu tarafta caddede trafik hızla akıyor. Günde on binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı hastanenin tek girişi var, biz söyledik sonra diğer uçtan bir giriş daha açtılar ama o da yeterli değil. Kaldı ki tek noktadan hem giriş hem çıkış yapılmış ve bu noktaya giriş de dönüş alanı darlığı sebebiyle sıkıntılı, yani bunların hepsini düşünüp değerlendirme yapmak daha sağlıklı olur kanısındayım.”