Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“TRAFİK SIKIŞIKLIĞININ SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şehir Hastanesi’nin önünde yaşanan trafik sıkışıklığının, kendi uygulamalarından kaynaklanmadığını belirterek, “Devam eden takvimli ve planlı işlerimiz var, bu biliniyor zaten yeni bir şey değil. Ancak girişteki, akışı sıkıntıya sokan uygulamalar var, onlar düzeltilirse akış daha da hızlanır” dedi.

“TRAFİK SIKIŞIKLIĞININ SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ”

Sağlık İl Müdürlüğü ve Şehir Hastane’si yöneticilerinin trafik sıkışıklığının uzun süren belediye çalışmalarından dolayı olduğunu ima etmeleriyle gözler belediyeye çevrildi. Başkan Çelik, bu konudaki sorularımıza yanıt verirken şunları söyledi: “Bakın orada biz üç geliş üç gidişli çevre yolu düzenlemesi yapmışız. Burayı yaparken bana ne gerek var diyorlardı, şimdi anladılar neye gerek olduğunu. Sonrasında hastane girişi önünde cadde kenarında park ediliyor, karşı tarafta mesela biz eczanelerin önüne ayrıca bir cep açtık park edilmesi için. Yani yolun hastane tarafından ana cadde üzerinde park edilmiş durumda araçlar var ama bu tarafta yok biz onu içeriye aldık, bu tarafta caddede trafik hızla akıyor. Günde on binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı hastanenin tek girişi var, biz söyledik sonra diğer uçtan bir giriş daha açtılar ama o da yeterli değil. Kaldı ki tek noktadan hem giriş hem çıkış yapılmış ve bu noktaya giriş de dönüş alanı darlığı sebebiyle sıkıntılı, yani bunların hepsini düşünüp değerlendirme yapmak daha sağlıklı olur kanısındayım.” 

İlter SAĞIRSOY

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberMustafa çelikŞehir Hastanesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.