Trafikte İhlal Ve Ceza Hakkında Değişiklikler Yapıldı

Yayalara Geçiş Hakkı



- Yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor.

- Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra ışıklı/ışıksız kavşakların giriş ve çıkışlarında da yavaşlayarak, yayaların güven içinde geçmesini sağlayacaktır. Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan, 488 liraya çıkarıldı.



Spin ve drifte de ceza



- Halk arasında “spin” ya da “drift” denilen; el freni çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştiren veya kendi etrafında döndürenler için 108 Tl. Olarak uygulanan ceza miktarı artırılmış, ceza miktarı 5.010 lira olarak uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alınacak.

- Bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü belgesi iade edilecek. Araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.



Gürültülü egzoz kullananlara



- Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması halinde 235 lira olan para cezası, 1.002 lira idari para cezası olarak uygulanacak.



Seyir Halinde Cep Telefonu ile görüşme



- Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 lira olan idari para cezası, 235 liraya çıkarıldı.



Kırmızı ışık ihlalinde ehliyete el konulacak



- Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez kırmızı ışık kuralını üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez ışık kuralını üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla defa kırmızı ışık kurallarını üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.



Hatalı şerit değiştirme



- Sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 235 lira olan idari para cezası 1.002 lira idari para cezası olarak uygulanacak.



- Sol şeridi sürekli işgal eden kamyon ve çekici sürücülerine verilen 235 lira olan idari para cezası 1.002 lira idari para cezası kesilecek.



- Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline verilen 235 lira olan idari para cezası, 488 lira idari para cezası olarak uygulanacak.



Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşanlara da ceza



- Hız sınırlarında “yüzde 10-30” ve “yüzde 30 üzeri” şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, “yüzde 50’den fazlası” şeklinde 3’e çıkarıldı.



- Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235, yüzde 30-50 aşmada 488, yüzde 50’den fazla aşmada ise 1.002 lira idari para cezası uygulanacak.



- İhlalin 1 yıl içinde 5 kez tekrar etmesi halinde, sürücü belgesi 1 yıl süreyle alınacak. 5 yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci kez geri alınanlara, “sürücü belgesi iptali” yapılacak.



Çakar lamba kullananlara



- Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara uygulanan idari ceza miktarı 108 liradan, 1002 liraya çıkarılarak idari para cezası uygulanacak.

Sürücü, araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da 1002 lira idari para ceza kesilecek. Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlar, 15 gün trafikten men edilecek.



Muayenesiz araçlarda ceza arttırıldı



- Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 lira olarak uygulanan idari para cezası, 235 liraya çıkarıldı, trafik görevlilerince üç güne kadar izin verildi.



- Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile ‘’emniyetsiz’’ raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek.





Hurda araçlarla trafiğe çıkanlara ceza



Hurdaya çıkarılmış araçların karayolunda sürülmesi yasaklanıyor. Sürüldüğünün tespitinde, sürücüsüne 2018 lira idari para cezası verilecek ve araçlar trafikten men edilecek. Araca mülki amir tarafından el konacak ve aracın mülkiyeti kamuya geçirilecek.

