TÜBİTAK’tan 2 projeye daha destek

‘Farklı Mikroyapısal Değişkenlerin Yüksek Manganlı Fe-33Mn Çeliğinin Pekleşme Davranışına Etkilerinin Araştırılması’ başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında savunma ve otomotiv sanayi gibi sektörlerde kullanılan ve kullanım alanı daha da genişleyecek yüksek manganlı çeliklerin öncelikle deneysel olarak malzeme davranışı gözlemlenecek.



Çekme ve darbe testleri ile gözlemlenecek davranışlar sonrası mikroyapı analizi yapılarak aktif deformasyon mekanizmaları gözlemlenecektir. Daha sonra çekme yükü altındaki davranış, kristal plastisite yöntemi ile modellenecek.

‘Çok Ölçekli Malzeme Modellemesi Yoluyla Talaşlı İmalat Çıktılarının Daha Kapsamlı ve Doğru Analizi’ başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında ise savunma sanayi, uzay-havacılık ve otomotiv sektörleri için kullanılan İnconel 718 süper alaşımının talaşlı imalat simülasyonlardan daha doğru sonuç almak hedefleniyor.



Spesifik olarak, önerilen projede Inconel 718 süper alaşımının talaşlı imalat sonucunda yüzeyinde oluşan kalıntı gerilimler, sertlik değişimleri ve kesici takımda oluşan aşınmalar talaşlı imalat için kullanılan Deform 2D programına klasik malzeme modellemeleri yerine kristal plastisite tabanlı malzeme modelleri kullanılarak deneysel verilere daha yakın sonuçlar gözlemlenecek.



Gerçekleştirilecek olan bu projelerde hem ülkemizdeki savunma sanayi, havacılık ve otomotiv sektörleri için daha üstün malzemeler geliştirilirken hem de projelerde araştırmacı olarak çalışacak olan öğrenciler ile ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirilecek.

