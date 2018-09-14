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Tuğgeneral Ercan Teke, Rektör Çalış’ı ziyaret etti

Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.

Tuğgeneral Ercan Teke, Rektör Çalış’ı ziyaret etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Çalış ise, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Teke’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 
Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Mustafa Çalış, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’ye, üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.

 
Haber: Remzi Yıldırım

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