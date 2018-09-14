Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Çalış ise, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Teke’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Mustafa Çalış, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’ye, üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.
Haber: Remzi Yıldırım
Tuğgeneral Ercan Teke, Rektör Çalış’ı ziyaret etti
Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.
14 Eylül 2018 Cuma 14:31
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Çalış ise, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Teke’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.