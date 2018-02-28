Tukan kuşu” Kayseri’ye alışıyor

Piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan "tukan" kuşu, Erzincan'ın Tercan ilçesindeki kontrol noktasında yaklaşık 4 gün önce ele geçirilmişti.

Ortalama 20 yıl ömre sahip, gagası gövdesinden uzun kuş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni yuvasında ziyaretçilerini bekleyecek.

Hayvanat bahçesi sorumlusu veteriner hekim Burhanettin Bacak, yaptığı açıklamada, kırmızı gagalı tukan kuşunun, Erzincan Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Kuşun farklı kıta ve ülkelerden zor bir yolculukla Türkiye'ye getirildiğini tahmin ettiklerini belirten Bacak, şunları kaydetti:

"Burada 26 türde tropikal kuşumuz var. Bu türle birlikte bu sayı 27'ye yükseldi. Kuşumuza 10 günlük bir karantina süreci uygulayacağız. Daha sonra yuvasına alıp vatandaşlarımızın görmesi için sergileyeceğiz. Güney Amerika tropikal kuşu olduğu için tropikal meyvelerle, elma ve taneli meyvelerle besleme yapıyoruz. Gayet sağlıklı ve iyi bir kuş. Bu 10 günlük karantina sürecini, herhangi bir hastalığa maruz kalmış olma ihtimaline karşı uyguluyoruz. Diğer kuşlarımızın arasına almadan, varsa hastalığın diğer hayvanlarımıza bulaşmasını istemiyoruz. Kuşumuzun şekil olarak diğer kuşlarımızdan farklı bir özelliği var. Gagası uzun. Bizim buradaki kuşlarımızın gagası kısa. Tropikal kuşlarımız olarak papağan türümüz ve muhabbet kuşlarımız var. Kırmızı gagalı tukan kuşlarının en belirgin özelliği gagası. Cinsiyetleri bile gagalarından fark ediliyor. Erkeklerin uzun gagalı, dişilerin ise kısa gagalı olduğu biliniyor. Vatandaşlar mutlaka bu kuşa ilgi gösterecektir. Bundan sonra bu kuşumuz yeri burası olacak."

Bacak, kuşa eş bulabilmek için aynı türün bulunduğu diğer hayvanat bahçeleriyle iletişime geçeceklerini bildirdi.

AA

