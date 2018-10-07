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Tüketiciyi Aldatan Ve Haksız Kazanç Sağlamak İsteyenlere Geçit Yok

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, başta marketler olmak üzere gıda ve ihtiyaç malzemesi satan işyerlerine yönelik geniş çaplı denetim başlatıldı. Yapılan denetimlerde tüketiciyi aldatan ve haksız kazanç sağlamak isteyenler hakkında yasal işlem yapıldı. 

Tüketiciyi Aldatan Ve Haksız Kazanç Sağlamak İsteyenlere Geçit Yok

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilimiz genelinde faaliyet gösteren işyerleri, marketler, AVM'ler ve benzeri yerlerde, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince geniş çaplı denetimler başlattı. 

Perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asmayanlara, eksik gramajlı ürün satanlara, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olan ürünlere ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlayan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde tüketiciyi aldatmaya ve haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden tespit tutanakları düzenlendi. Zabıta ekipleri tarafından 32 işyeri denetlendi ve 11 işyeri hakkında tespit tutağı hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini önümüzdeki günlerde de aralıksız olarak devam ettirecek. 
 

İHA

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