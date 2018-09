Tüm-İş Konfederasyonu İşten Çıkartılan Servis Elemanları İçin Basın Açıklaması Yaptı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Şahin’in yanı sıra, geçen Haziran ayında işten çıkarılan servis elemanları katıldı.



3 aydan bu yana mücadelelerinin sürdüğünü belirten Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Talim Terbiye Kurulunun konuyla ilgili olarak, işten çıkarılan servis elemanlarının hakkını koruyan yazısına rağmen haksız uygulamayı sürdürdüğünü öne sürdü.



Şahin’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığının 2003, 2007 ve 2017’de çıkardığı yönetmelikte en az lise mezunu şartı var. fakat bu insanlar 10 yıldır çalışıyorlar. 2003’te, 2007’de çıkan yönetmeliği uygulama, 2017’de aklına düşsün uygula. Fakat işin da daha da garibi, 2018’de yani yönetmeliklerden sonra Talim Terbiye Kurulu’nun bir yazısı var. Bu yazıda, 2017’deki yönetmelikten önce çalışıyor olup da ilkokul mezunu olanları bu durumun kapsamayacağı ve sertifikaları olmak suretiyle işlerine devam edebilecekleri ifade ediliyor. Bu yazıya ve bu insanlar sertifika sahibi olmalarına rağmen, bu insanları ilkokul mezunu diye işten çıkarılıyor. Ve bu şekilde mağduriyet oluşturuluyor. Bu mağduriyet devam edemez, etmemeli. Bitsin diye buraya her gün gelip, ‘Keyfiniz yerinde mi?’ sorusunu sorup onları rahatsız edeceğiz. Çünkü bu insanlar rahatsız edildi. Onların yerine alınanlar da rahatsız edilecek. Çünkü onlar da haksız yere alındı. Onlar da bir gün haksız yere işlerinden olabilir.”



İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kendilerine herhangi bir doyurucu açıklamada bulunmadığını belirten Şahin, haksızlık sona erinceye kadar her gün aynı saatte İl Milli Eğitim Müdürlüğünün önünde bekleyeceklerini kaydetti. Şahin, “Milli Eğitimden hiçbir açıklama yok, susuyorlar. Hatta Talim ve Terbiye Kurulunun kendilerine gösterdiğim yazısını, kendi haberleri yokmuş gibi nereden bulduğumu soruyorlar. Üç gündür buradayız ama yanlışlık bitene kadar her gün gelmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.