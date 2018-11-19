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“Tüm İslam Alemine Hayırlar Getirmesini Dilerim”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çalış mesajında, Mevlid Kandili’ni en iyi şekilde idrak etmenin önemine dikkat çekti.

“Tüm İslam Alemine Hayırlar Getirmesini Dilerim”

Rektör Çalış mesajında şu ifadelere yer verdi: “19 Kasım 2018 gününü 20 Kasım 2018 gününe bağlayan gece Mevlid Kandili’dir. Mevlid ‘doğum’, kandil ise ‘aydınlık’ anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, Yüce Allah’ın Resulü Hz. Peygamberimizin doğumu ile dünyayı aydınlatması anlamına gelmektedir. Manevi atmosferi oldukça büyük olan bu geceyi  bol ibadetle, duayla, tövbe ve istiğfarla geçirmeliyiz. Bu vesileyle başta üniversitemiz personeli olmak üzere, tüm halkımızın Mevlid Kandil’ini tebrik eder, milletimize, tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini dilerim. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daim kılmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.” 
 

Kurumsal

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