Turgay Mert’ten suçlamalara cevap



İşte o açıklama:



“08.03.2017 tarihinde internet üzerinden yayınlanan “KAYSERİ’DEN AYLIK 8 MİLYON TL HİMMET’ başlıklı haberinize istinaden okuyucu yorumları bölümünde Kerem isimli şahıs tarafından şahsım hedef alınarak ve adım belirtilerek,



“Bu yazılanlara itibar etmeyin, bu iddialar eski bir çalışan olan Turgay Mert’e ait. Borsada kaybettiği paralardan sıkıntıya girince, arkadaşı Ahmet S. ile böyle menfaat elde etmeye çalıştı. Tamamı hayal mahsulüdür. Tek bir cümlesi bile doğru değildir. Turgay MERT bu dönemi fırsata ve ranta çevirmeye çalışanlardandır. Alet Olmayın…”



şeklinde beyanda bulunmuştur;



Bu konu ile ilgili olarak, gerekli düzeltme yapılması için açıklamam aşağıdadır.

Kendi adını yazamayacak kadar aciz ve korkak, Amacı sadece adımı yazarak zarar vermek ve itibarsızlaştırmak ve ilgili firma ve adı geçenlerle arasında husumet oluşturarak şahsımı hedef göstermekten başka bir amaç güdülmemektedir.



Adı geçen firmayla ilişiğim OCAK/2014 döneminden itibaren kesilmiştir. İlgili firma ve adı geçen şahıslarla çalışmış olduğum sürece boyunca da maaş hakedişlerim dışında herhangi bir gelirim olmamıştır. Hayatım boyunca BORSA’ya para yatırmadım ve borsayla kazanç veya kayıp oluşturacak bir işim veya herhangi bir işlem dahi yapmışlığım olmamıştır. İlgili firma veya şahıslardan herhangi bir RANT elde etmedim ve edecek hiçbir beklentim ve talebim OLMAMIŞ ve OLMAYACAK’tır.



Bundan dolayı,

Kendi adını yazamayacak kadar aciz ve korkak, İsnat ettiği suçu ispat edemeyeceğini bilen, böyle bir durumu kendisi fırsat olarak kullanmakta olan bu şahıs hakkında tüm yasal süreçler başlatılacak olup, gerekli tüm yasal işlemler yapılacaktır.

Saygılarımla.”



Kayseri Gündem

