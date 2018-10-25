Turhal Şeker Çiftçilerine Kayseri Şeker'den Maus Hizmeti

2017-2018 kampanya döneminde Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapılan bölgelerde 1.5 milyon ton şeker pancarın 29 maus ile yüklemesi yapılarak taşınmasını sağlayan Kayseri Şeker, 2018-2019 Kampanya döneminde maus ile yükleme hedefini daha da büyütürken, bünyesine yeni kattığı Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin de bu hizmetten yararlanması için çalışma başlattı. Turhal Şeker Fabrikasına bağlı 9 bölgeden birisi olan Çamlıbel Pancar Bölgesinde tanıtımı yapılan maus makinesinin pancar yüklemesinden memnun kalan çiftçiler, tüm bölgelerin maus makinesi ile tanışmasını istediklerini belirttiler. Maus ile yükleme yapılması sonrasında konuşan Tokat İli Merkez ilçesine bağlı Dodurga Köyü Muhtarı ve Pancar Çiftçisi Arif Güner; "Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirilmesini istemiyorduk ama Kayseri Şeker’in çiftçiye vermiş olduğu hizmetleri gördük. Şimdi Kayseri Şeker’in Turhal Şeker Fabrikasını almasının bizim için büyük bir şans olduğunu düşünüyoruz" dedi. Çamlıbel Dereağzı Köyü pancar çiftçilerinden Osman Ekinci ise; "Memlekete Kayseri Şeker geldi, bereket geldi. Hizmet ayağımıza geldi. Bu hizmetleri getirenlere çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu hizmetlerden dolayı memnunuz, mutluyuz, sevinçliyiz. Önceden çok sıkıntı çekmekteydik. Özelleşince ürünümüzün akıbeti ne olur diye düşünüyorduk. Şimdi, çok memnunuz. Yetkililerin tariflerine göre pancarımızı söktükten sonra tarlamıza pancar silomuzu yaptık. Randevu gününde maus makinesi geldi ve pancarlarımızı yükledi. Bizler de pancar yüklemekten ve taşımaktan kurtulduk. Bu sayede kantar sıkıntısı bitti. Gam, keder, elem bitti. Kantarda çalışanlarla aramızdaki fireyi 'çok yazdın, az yazdın' kavgası bitti. Kantarda fireyi yazanlar da huzura erdi, biz üreticiler de huzura erdik" diye konuştu.



Maus makinesinin Turhal Bölgesi çiftçilerine tanıtılması sonrası çiftçilerin memnuniyetinin kendilerini de memnun ettiğini belirten Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise; "Maus uygulaması sayesinde pancar ile birlikte kampanya döneminde sadece iki fabrikamıza taşınan 100 bin ton verimli toprağın tarlada kalması çalışmalarında önemli bir mesafe kat edilmiştir. Pancarla birlikte verimli toprakların fabrikalara taşınması da erozyondur. Avrupa'da yıllardan beri kullanılan bu sistemin fabrikamız aracılığımızla ülkemizde de kullanılmaya başlanması önemlidir. Hedefimiz Kayseri Şeker pancar ekim bölgelerinin tamamında birkaç yıl içerisinde maus uygulaması ile pancar yükleme işlemlerinin yapılması sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

