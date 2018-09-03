Turhal Şeker Fabrikası, 21 Uluslararası Güreş Turnuvasına ev sahipliği yaptı

Turhal İlçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Karakucak Güreşleri, Rusya, Gürcistan, İran ve Azerbaycan’dan gelen güreşçilerle tarihinde ilk kez uluslararası statü kazandı.



Bu sene Turhallı Dünya Şampiyonu Mehmet Uzun’un adının verildiğini 21. Karakucak Güreşlerine, Rusya, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ülkemizin çeşitli illerinden 450 pehlivan katılarak Turhal karakucak güreşleri uluslararası statü kazanmış oldu.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay adına güreş müsabakalara katılan Murat Özkan Baş kategorisinde, Serhat Elvan Baş altı kategorisinde birincisi olurken, Samet Özarslan da Baş kategorisinde üçüncü oldu.

Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel; Türkiye'nin ve uluslararası alanda önemli güreşçilerin katıldığı ve Turhal Kaymakamlığı, Turhal Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen güreş müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan ve ata sporuna katkı sağlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

