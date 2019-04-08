TURHAL ŞEKER YÜZ AKIMIZ

TALEPTE PROBLEM YOK
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yeni kota hesaplamasında kendilerine ilave kota düştüğü takdirde çiftçilerin üretme potansiyeli olduğunu söyleyerek, “Talep konusunda bizim açımızdan bir problem yok, her zaman yüksek seviyelerde seyir ediyor. Ama belli bir sınır içerisinde olması gerekiyor, kota ile sınırlıyız. Bu yüzden dikkat etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.
430 BİN KOTA VAR
Kayseri Şeker, Boğazlıyan Şeker ve Turhal Şeker Fabrikalarının toplam 430 bin ton kotası olduğunu, imkan verildiği takdirde Kayseri Şeker Fabrikası’nın 600 bin ton şeker üretme potansiyeline sahip olduğunu aktaran Başkan Akay; “Şu andaki 3 fabrikamızda toplam 430 bin ton şeker kotamız var. Kayseri Şeker imkan olduğu takdirde rahatlıkla 600 bin ton şeker üretme potansiyeline sahip. Ama Türkiye’de bu işler kanunlar tarafından belirleniyor ve onlar çerçe-vesinde hesaplamalar yapılıyor” şeklinde konuştu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yeni kota hesaplamasında kendilerine ilave kota düştüğü takdirde çiftçilerin üretme potansiyeli olduğunu söyleyerek, “Talep konusunda bizim açımızdan bir problem yok, her zaman yüksek seviyelerde seyir ediyor. Ama belli bir sınır içerisinde olması gerekiyor, kota ile sınırlıyız. Bu yüzden dikkat etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.
430 BİN KOTA VAR
Kayseri Şeker, Boğazlıyan Şeker ve Turhal Şeker Fabrikalarının toplam 430 bin ton kotası olduğunu, imkan verildiği takdirde Kayseri Şeker Fabrikası’nın 600 bin ton şeker üretme potansiyeline sahip olduğunu aktaran Başkan Akay; “Şu andaki 3 fabrikamızda toplam 430 bin ton şeker kotamız var. Kayseri Şeker imkan olduğu takdirde rahatlıkla 600 bin ton şeker üretme potansiyeline sahip. Ama Türkiye’de bu işler kanunlar tarafından belirleniyor ve onlar çerçe-vesinde hesaplamalar yapılıyor” şeklinde konuştu.
İlter SAĞIRSOY