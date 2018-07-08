TURHAL ŞEKER’E TURHALLILAR SAHİP ÇIKMALI

Kayseri Şeker tarafından özelleştirme ile satın alınan Turhal Şeker Fabrikası’ndaki bir takım durumlara Turhal adına üzüldüğünü kaydeden Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “, "Fabrikayı teslim olduktan sonra memurlardan sadece bir arkadaşımız oda işletme müdür bizle çalışmak istedi. Devletten ayrılarak sözleşme yaptı. Onunda dışında memurlardan talep gelmedi. İşçilerle görüşmeler yapıldı. 302 işçi işçi statüsündeki işçi ile görüşme yapıldı, 81'i görüşmeyi kabul edip gelmediler. 163 kişinin emekliği dolmuş olmasına rağmen bunlardan 61 tanesi emekli olup çalışmak istediğini beyan etti. Emeklilikleri gerçekleşmediği için henüz bizle anlaşma yapmadılar. Emekliliği olmayıp çalışmayı kabul eden işçi sayısı 86. Ama bunlardan anlaşanlar 17 kişi. Yani şuana kadar işçi statüsünde 17 kişi ile Kayseri Şeker Fabrikası olarak anlaşma sağladık, sözleşme yaptık.” dedi.



ÖNCEKİ SAYI KADAR ELEMAN ÇALIŞACAK

Başkan Hüseyin Akay, Turhal Şeker’de eskiden çalıştığı kadar sayıda personel çalışacağına dikkat çekerek, şunları söyledi :

“Daimi çalışacak yani sözleşmeli çalışacak kişi sayısı müdüründen, yönetici statüsüne, memur yada mühendis, ustabaşı, statüsünde çalışacak kişilerin sayısı toplam 190 kişi. Onun dışında işletmede çeşitli birimlerde 9 ay süre ile çalışacak olan personel ise 400 civarında sayı tespit edildi. Bunlar bizim kadrolu personelimiz statüsünde olacak. Şeker Fabrikalarını yapısı gereği mevsimsel olarak çalışılıyor. Yani yılda 90-100 gün çalışılıyor, toplamda 4 aylık bir süre olduğunu kabul edecek olursak bu süre içerisinde çalışacak yeni personele ihtiyaç oluyor. Bunlarda aşağı yukarı 200-250 civarında personel oluyor. Bunlar fabrika üretime çalışmaya başladığında bu kadar sayıya ihtiyaç olabileceğini hükmediyoruz. Dolayısı ile Turhal Şeker Fabrikasının geçmişte çalışan personel sayısı yeninden burada çalışamaya başlayacak demektir.”



İLLE DE KAYSERİ’DEN DİYE DÜŞÜNCEMİZ YOK

Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal’da yayılmak istenen görüşün aksine öncelikle ve muhakkak Turhal’dan elemanlarla çalışmak istediklerini söyledi. Başkan Akay, “ Oluşan bu istihdam ihtiyacını da biz öncelikli olarak bu bölgeden karşılamak niyetindeyiz. Bu bölgenini insanlarına öncelik vermekteyiz. Yoksa her statüde Kayseri'den buraya insan getirip çalıştırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu fabrika Turhal'ın fabrikası Turhal'ın ve Tokat'ın önemli bir değeri. Dolayısı ile bu fabrikada öncelikli olarak çalışacak insanlar buradaki bu bölgedeki insanlar olması gerekir. Ama biz eğer bu bölgeden istediğimiz nitelikte insanlar bulamayacak olursak ancak buranın dışında çözümleri o zaman düşünebiliriz. Yoksa buradaki insanlarla bu işin çözülmesi niyetindeyiz"dedi.

