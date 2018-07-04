Turhal’da 33 ruhu canlanmalı

Özelleştirme sonrasında Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 570 milyon liraya alınan Turhal Şeker Fabrikası Kayseri ve Tokat medya mensuplarına tanıtıldı. Başkan Hüseyin Akay tüm sorulara yanıt verdi.



Başkan Akay 1933’te temeli atılan ve o gün ki çalışma ruhuyla bir yılda hizmete açılan Turhal Şeker Fabrikası için düşüncelerini şöyle özetledi: “Burasının adı Turhal Şeker Fabrikası ve öyle kalacak. Yeni kampanya dönemine de yetiştirmek için çalışıyoruz. Farklı hiçbir niyet içerisinde değiliz. Bir video izledik 1933 yılına ait. O zaman fabrikanın yapılması için nasıl can siperane çalışıldığını gördük. İşte o ruh canlanmalı. Bölge insan da kendi fabrikasına o ruhla destek olmalı. Fabrikanın başına tabiri caiz ise talih kuşu konmuştur. Konuya böyle bakmak lazım.”



Turhal Şeker Fabrikası içinde 25 yıldır kullanılmayan bir de saf alkol tesisi olduğuna dikkat çeken Başkan Akay, “Burayı da bir yatırımcı ile görüştük. İncelediler. Yap işlet devret modeliyle teklif verecekler ve inşallah burayı da ekonomiye kazandıracağız” dedi.



Turhal Şeker Fabrikası’nın 100 bin ton olan şeker kotasının 35 bin ton daha artırılacağını bizzat Başbakan Yıldırım’ın söylediğini hatırlatan Akay, “Bu sayede toplam kapasitemiz 430-440 bin ton civarına çıkacaktır. Bu da şeker üretiminin %18’i demektir. Önümüzdeki özelleştirme döneminde bir fabrikayı daha alarak ilerisi için sektörde ayakta kalabilen iki ana yapıdan biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.”



Kayseri’den gelen medya mensupları Turhal Şeker Fabrikası’nda yapılan bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Fabrika yetkilileri sistemin Kayseri Şeker ile 30 yıl teknolojik farkı olduğunu belirterek ilk etapta en rantabl şekilde mevcut makinaların çalışması sağlandıktan sonra önümüzdeki dönemde yenilenme sürecine geçileceğini söylediler.

