Turhal’da rüzgar artık Kayseri Şeker’den yana esiyor

Kayseri Şeker yöneticilerinin Turhal Şeker fabrikasındaki çalışmaları yakından takip etmeleri aynı zamanda çalışanlara da büyük moral ve motivasyon katkısı sağlıyor.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Turhal Şeker Fabrikasındaki kampanya hazırlıklarının beklenenden daha hızlı devam ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Kampanya çalışmalarını yerinde inceleyen. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraat den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu, Kayseri Şeker Fabrikası Turhal Şeker Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Yüksel, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililere çalışanlar da büyük sevgi gösterisinde bulundular.

Başkan Akay çalışanların gösterdikleri ilgiyi karşılıksız bırakmayarak akşam yemeği öncesi yemekhane önünde kısa bir konuşma yaptı.



Başkan Akay konuşmasında; Turhal Şeker Fabrikasını 84.kampanya döneminde çalıştırma hazırlıklarını yoğun tempo içerisinde sürdüren çalışanlara teşekkür ederek, çalışanların aynı zamanda Turhal İlçe halkı ile de kaynaşmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; "İşletmede ve diğer birimlerde çalışan arkadaşlarımızın gayretini, işlerine olan heveslerini, mutlu şekilde çalışmalarını görüyorum. O tablo karşısında çok duygulandığım anlar bile oluyor. Bu nedenle baştan beri bu mücadeleyi ortaya koyan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı ifade ediyorum. Bu bizim için bir gurur meselesidir.



Biz Kayseri Şeker olarak ağır bir yükün altına girdiğimizin farkındayız. Ama bu yükün altına girerken çalışanlarımızın azmine, çalışkanlığına, bilgi ve tecrübesine güvenerek hep beraber ekip olarak bu işi başarmak niyetiyle girdik. Buradaki gayretli ve başarılı çalışmalarımız nedeniyle de Turhal ve bölgede ihale sürecinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava tamamen sona ermiştir.



Oluşan bu olumlu hava sonrasında, gerek Kamu kurum temsilcileri, gerek STK temsilcileri ve ziyarete gelen herkes bize yardımcı olmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu da bizi ayrıca mutlu etmektedir. Bizim Kayseri ve Boğazlıyan’da yapmış olduğumuz kardeşçe çalışmanın daha güzel örneğini sizlerin başaracağına ve Turhal Şeker fabrikasına gelen çalışanlarımızın Büyük Kayseri Şeker ailesini en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum."