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Turizm rotası için çalışma yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eşsiz bir tarihi ve doğal yapısı olan Koramaz Vadisi’ni turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vadide, yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla turizm rotası oluşturulması için çalışmalar yapıldı. 

Turizm rotası için çalışma yapıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’deki turizmin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamdaki çalışmalardan birisi olan Koramaz Vadisi’nin turizme kazandırılması için; Vadinin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü´nün (UNESCO) dünya kültür mirası listesine alınmasına yönelik girişimlerin yanı sıra turizm rotası oluşturulması için da çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İmar A.Ş. Genel Müdürü Serdar Altuntuğ ve Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı ile yerli ve yabancı gezi uzmanları Koramaz Vadisi’nde incelemelerde bulundu. 



Hem doğal hem de kültürel zenginliklere sahip olan Koramaz Vadisi’ndeki inceleme gezisinde turistler için oluşturulacak rotayla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Pek çok endemik bitkiye sahip olan Koramaz Vadisi, eşsiz bir tarihi ve doğal yapıya sahip bulunuyor. 



Koramaz Vadisi, özellikle yabancı turistlerin büyük ilgisini çekecek olan yapılarıyla da dikkat çekiyor. Bu yapılar arasında Romalılar döneminde toplu mezar olarak kullanılan mağaralar da yer alıyor. Ölülerin yakılarak küllerinin konulduğu yapılardan Koramaz Vadisi’nde 21 adet bulunuyor. 

İHA

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