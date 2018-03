TURiZMCiLER iSTANBUL’DA ERCiYES'i KONUŞTU

Radission Blu Hotel tarafından İstanbul’da Kayseri’nin tanıtımı için düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, ilçe belediye başkanları, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş, Türkiye’nin önemli turizm acenteleri ve turistik işletmelerin yöneticileri katıldı.

Konuşmasında, herkesi zenginlikler şehri Kayseri’ye davet eden Başkan Mustafa Çelik, “Evliya Çelebi, Kayseri için demiş ki; ‘Seher vakti kalkan bir kimse Kayseri’nin havasını koklayınca, cennet rüzgarı koklamış gibi olur.’ Evliya Çelebi’nin dediği gibi Kayseri hakikaten her haliyle çok güzel bir şehirdir. Belki hissi bulacaksınız bu yaklaşımımı. Belki ‘Belediye Başkanı, başka nasıl bir yaklaşım gösterebilir ki’ diye düşüneceksiniz. Ancak tüm samimiyetimle söylüyorum ki, Kayseri’de bulunabilecek güzelliği ve özelliği dünyada ender yerlerde bulabilirsiniz. Sizler de Kayseri’ye gelirseniz bu güzellikleri göreceksiniz. Kayseri zenginlikler şehridir. Doğası, tarihi, mutfağı, gönlü zengin bir şehir” dedi.



“Erciyes başlı başına güzelliklerle dolu”

Doğası zengin Kayseri’nin en önemli değerlerinden Erciyes üzerinde duran Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erciyes başlı başına güzelliklerle dolu bir zenginliğimiz. Avrupa’daki gibi gerçek bir kış sporları merkezi. Erciyes’te her biri farklı zorluk derecelerinde 120 km’yi bulan pistlerimiz var. Aynı anda 30 binden fazla kayakçıyı ağırlayabiliyoruz. Erciyes’te operasyonel anlamda tek bir otorite var, o da Erciyes A.Ş. Tek bilet sistemiyle Erciyes’in her yerinde tüm imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Fiyatlarımız da çok uygun. Ayrıca Erciyes dünyanın en yakın kayak merkezi. Havaalanından Erciyes’e 20 dakikada gitmek mümkün.”



Kayseri’nin diğer turizm değerlerinden de bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Kayseri’ye yarım saatlik mesafede olan Kapadokya’nın başkentiyiz. Yeşilhisar ilçemizde bulunan Soğanlı ve Erdemli Kapadokya’nın başlangıç noktası. Ayrıca 6 bin yıllık kadim şehiriz. Cumhuriyet Meydanı’nda kendi etrafınızda döndüğünüzde beş medeniyete ait eserleri görebilirsiniz. Bunun yanı sıra Türkiye’deki üç kapalı çarşıdan biri Kayseri’de. Gelen misafirleri AVM’lerin yanı sıra Kapalı Çarşı’da da ağırlayabiliyoruz. Eski-yeni sentezinin birlikte görülebileceği ender şehirlerden birisidir Kayseri” diye konuştu.



"Gönlü zengin Kayseri”

Kayseri’nin tarihi eserlerinin yanı sıra müzeleriyle ilgili de bilgi veren Başkan Çelik, Kayseri’nin mutfağının da çok zengin olduğunu dile getirerek mutfağımıza özgü lezzetlerden örnekler sundu. Başkan Çelik, Kayseri’nin günübirlik aktiviteler anlamında da çok zengin bir şehir olduğunu kaydetti.

Kayseri’nin asıl zenginliğinin gönlü olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Gönlü zengin Kayseri misafirperverdir. Şehrimizde 1940’lardan gelen planlı gelişme kültür var. Ulaşımdaki rahatlık insanların yüzüne yansıyor. Bu durum misafir karşılamamıza ve misafirlerimize de sirayet ediyor” dedi. Başkan Çelik sözlerinin sonunda anlattığı güzellikleri herkesin yaşamasını isteyerek katılımcıları Kayseri’ye davet etti.



"Kayseri Orta Anadolu’nun incisi”

Vali Süleyman Kamçı da yaptığı konuşmada Kayseri’nin Orta Anadolu’nun incisi ve parlayan yıldız olduğunu söyledi. Kayseri’nin Anadolu’nun en köklü ve en eski yerleşim alanlarından birisi olduğunu dile getiren Vali Kamçı, “Birçok medeniyetin bıraktığı eserler ile eşsiz bir tarih ve kültür mirasına sahip olan Kayseri, bu uygarlıkların hepsinden derin izler taşımaktadır. İlimiz tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleri ve yemek kültürüyle de markalaşmış birçok değere sahiptir. İlimizi turizm alanında geliştirmek için gerek belediyelerimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekse özel sektör işletmelerimiz hep birlikte çalışmalarını sürdürüyor” dedi.



Toplantıya katılan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da katılımcılara Erciyes ve sunmuş olduğu imkanlarla ilgili bilgiler verdi. Erciyes’in Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Cıngı, bunun sonucunda dünyanın önemli organizasyonlarını üstlenme başarısını gösterdiklerini belirtti. Cıngı, 4 Mart 2018 tarihinde Dünya Snowboard Şampiyonası’nın üçüncü kez Erciyes’te yapılacağını hatırlattı.

İHA