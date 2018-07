Türk-Alman Üniversitesi’nden AGÜ’ye ziyaret

TAÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ve Alman Tarafı Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Furgaç, AGÜ’yü ziyaret etti. Sümer Kampüsü Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıya AGÜ Rektör Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve bazı öğretim üyeleri de katıldı. Her iki üniversite arasında iş birlik görüşmesinde, hangi konularda yapılabileceği konularında görüş alış verişinde bulunuldu. AGÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, yaptığı sunumda üniversitenin akademik yapısını, başarılarını, misyonunu ve vizyonunu anlattı. Elektrik Elektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, ise AGÜ’nün eğitim modelini ve diğer üniversitelerden farklı olan uygulamalarına değindi.



AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türk-Alman Üniversitesi ile Abdullah Gül Üniversitesi’nin ortak yanlarının olduğunu ve çeşitli alanlarda işbirliği yapabileceklerini ifade etti. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Türk Alman Üniversitesi’nin Türkiye’ye yeni bir açılımı var. Yeni bir, sunmuş olduğu yüksek öğretim modeli var. AGÜ’nün de kendine has bir modeli var. Yeni nesil üniversitelerin öncüsüyüz dediğimiz ve bunun altını doldurmak için çalıştığımız, eğitim ve araştırma misyonlarımızın harmanladığımız, toplumsal katkıyı en üst seviyede maksimize etmeye çalıştığımız bir yapımız var. Tüm bu özgün unsurlar bizi birbirimize yaklaştırdı” diye konuştu. Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ise her iki üniversitenin de yeni kurulan üniversiteler olduğunu belirterek, iki üniversitenin de farklı misyonlar üstlendiğini söyledi. Türk-Alman Üniversitesi Alman Tarafı Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Furgaç da yaptığı sunumda, kendi üniversiteleri hakkında bilgiler verdi.



Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ve Alman Tarafı Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Furgaç, Sümer Kampüsü’nü de gezerek, laboratuvarları, derslikleri ve diğer eğitim alanlarını yerinde inceledi.