TÜRK DÜNYASI KAYSERİ’DE BULUŞACAK

Sosyal ve kültürel bağlarımız koptu
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda Yakutistan yoluyla Büyük Okyanus’tan Akdeniz’e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk toplumları arasındaki suni anlaşmazlıkların tarihi, sosyal ve kültürel bağların tamamen yok olmasına yol açtığını söyleyen Başkan Aslankaya, “Türklerin yaşadığı büyük bir coğrafyayı kendi hâkimiyeti altında birleştiren eski Sovyet Rusya, Türkler arasındaki bu ayrılıkları derinleştirmesi ile asimilasyon sürecini daha da hızlandırmıştı. O dönemde, Türk milli şuuru ve kimliği inkâr edilmiş, aynı milletin fertleri bölünmüş ve parçalanmışlık yanında sahipsiz kalmış, birbirlerinden habersiz hale gelmiş, dilde, fikirde ve işte birliğini kaybetmiş, aradaki sosyal ve kültürel bağları dahi inkâr eder hale gelmişlerdi” dedi.
Birkaç yıldır Macaristan’da yapılan Hun Kurultayı’nın dünya Türkleri için büyük bir heyecan yarattığını kaydeden Aslankaya, “Dünyanın farklı yerlerinden gelen Türk Devlet ve toplulukları bir araya gelmekte ve ortak kültürün yaşatılmasına vesile olmaktadır.
Türkiye’de ise yılların özlemi ile Türklük gurur ve şuuru ile dolu milletimizin fertleri, Türkiye ve Türk dünyasının bir araya geleceği, aynı gaye için çarpan yüreklerin bir arada olacağı ve kardeşlerin birbirine kavuşacağı anı heyecanla bekliyordu. Böyle bir ortamda Türk Birliği Kurultayı için Dünya Avşarlar Derneği olarak ilk adımı Kayseri’de gerçekleştirmek arzusu ile çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.
Kayseri kurultay geleneğini yaşatan bir şehir
Programın Kayseri’de yapılmasının gerekçelerine de değinen Aslankaya şunları söyledi; “Kayseri, coğrafi açıdan Türkiye’nin ortalarında kalan bir şehir olması yanında, 1990’lardan beri 16 büyük Erciyes Türk Kurultayı ile Kurultay geleneğini de yaşatan bir şehirdir. Kayseri, aynı zamanda Türklük şuurunun en yüksek olduğu illerin başında gelir. Özellikle Avşar ve diğer Türkmen boyların merkezlerinden olduğu gibi Doğu Türkistanlı Uygur kardeşlerimizin de merkezi durumundadır. Ulaşımın rahat olması konaklama ve turizm gibi konularda da öncü illerimizden birisidir. 5 gün boyunca Kayseri’ye gelen on binlerce yerli ve yabancı katılımcılar ayrıca ekonomik anlamda bir canlılık getirecek ve Kayseri ekonomisine büyük bir katma değer katacaktır. Kayseri’nin sonraki yıllarda Türk Dünyası başkenti olması için bütün Türk dünyasında tanınmasına da vesile olacaktır.”
“Türk halkları Kayseri’ye taşınacak”
Aslankaya kurultayın19-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyleyerek, “Kayseri, Türk Dünyasından gelen soydaşlarımızla beraber aynı ülkü için birlikte olmanın verdiği hazzı ve coşkuyu yaşayacak. Aynı kültüre sahip on binlerce insan, aynı alanda ve kendi kültürlerini sergileyecekler, birbirlerini tanıyacak ve kültür etkiletişimde bulunacaklardır. Festival ve şenlik havasında geçecek Kurultay’da Türk halkları ve toplulukları kendi kültürlerini Kayseri’ye taşıyacak ve kurultay süresince hepsinin kültürünü sergileme ve sahneleme imkânı bulacaklardır. Kendi kuracakları çadırlarında bütün kültürel unsurlarını gösterecekler ve bir arada olmanın güzelliğini birlikte yaşayacağız.
Kurultay 19 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00 de Kurultay Yürüyüşü ile başlayacaktır. Mehteran ekibi eşliğinde yapılacak yürüyüşte, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen farklı kültürlerin katılımı ile resmigeçit yapılacaktır. Çeşitli Türk toplulukları kendi yöresel giysileri ve folklor ekipleri ile ayrı bir renk katacaklardır. Kurultay süresince çeşitli konserler ve folklor ekipleri yanında, tiyatrolar, savaş sanatları, cirit, milli sporumuz Güreş ve Türk Dünyasından çeşitli oyunlar sergilenecektir” açıklamasında bulundu.
5 gün sürecek
Aslankaya program ile ilgili şu bilgileri verdi: “20-21 Temmuz tarihleri arasında İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda Uluslararası Türk Birliği Sempozyumu yapılacaktır. 100 civarında bilim insanı ile 10 oturum halinde, 50 bildirinin sunulacağı Sempozyum, Türk Dünyasının geleceğinin şekillenmesine de katkı sağlayacaktır.
5 gün boyunca dolu dolu geçecek Kurultay’da Türk illerinden gelen sanatçılar ve kültür elçileri ile Türk Dünyasının meselelerini de ele alarak, gelecek yıllarda yapılması gereken her tür tavır, icraat veya etkinliklerin de planlaması yapılacaktır.
Kurultay sonunda hazırlanacak Kurultay Sonuç bildirgesi ile, 350 milyonluk Türk Dünyası için gelecekte yapılması gerekenler bilimsel anlamda deklare edilecektir.
Kurultayımıza bütün Kayserili hemşehrilerimizi ve gönlü Türklük ateşi ile yanan herkesi bekliyoruz. Kurultayımızın siyaset ve partiler üstü oluşu ve bütün Türk dünyasına hitap ettiğinden dolayı, siyasi parti bayrakları ve flamaları ile Kurultay alanına gelinmemesi konusunda katılımcılarımızdan hassasiyet bekliyoruz.”
Etkinlik çerçevesinde konserler, tiyatro gösterileri, şiir dinletileri ve sempozyumlar gerçekleştirilecek.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda Yakutistan yoluyla Büyük Okyanus’tan Akdeniz’e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk toplumları arasındaki suni anlaşmazlıkların tarihi, sosyal ve kültürel bağların tamamen yok olmasına yol açtığını söyleyen Başkan Aslankaya, “Türklerin yaşadığı büyük bir coğrafyayı kendi hâkimiyeti altında birleştiren eski Sovyet Rusya, Türkler arasındaki bu ayrılıkları derinleştirmesi ile asimilasyon sürecini daha da hızlandırmıştı. O dönemde, Türk milli şuuru ve kimliği inkâr edilmiş, aynı milletin fertleri bölünmüş ve parçalanmışlık yanında sahipsiz kalmış, birbirlerinden habersiz hale gelmiş, dilde, fikirde ve işte birliğini kaybetmiş, aradaki sosyal ve kültürel bağları dahi inkâr eder hale gelmişlerdi” dedi.
Birkaç yıldır Macaristan’da yapılan Hun Kurultayı’nın dünya Türkleri için büyük bir heyecan yarattığını kaydeden Aslankaya, “Dünyanın farklı yerlerinden gelen Türk Devlet ve toplulukları bir araya gelmekte ve ortak kültürün yaşatılmasına vesile olmaktadır.
Türkiye’de ise yılların özlemi ile Türklük gurur ve şuuru ile dolu milletimizin fertleri, Türkiye ve Türk dünyasının bir araya geleceği, aynı gaye için çarpan yüreklerin bir arada olacağı ve kardeşlerin birbirine kavuşacağı anı heyecanla bekliyordu. Böyle bir ortamda Türk Birliği Kurultayı için Dünya Avşarlar Derneği olarak ilk adımı Kayseri’de gerçekleştirmek arzusu ile çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.
Kayseri kurultay geleneğini yaşatan bir şehir
Programın Kayseri’de yapılmasının gerekçelerine de değinen Aslankaya şunları söyledi; “Kayseri, coğrafi açıdan Türkiye’nin ortalarında kalan bir şehir olması yanında, 1990’lardan beri 16 büyük Erciyes Türk Kurultayı ile Kurultay geleneğini de yaşatan bir şehirdir. Kayseri, aynı zamanda Türklük şuurunun en yüksek olduğu illerin başında gelir. Özellikle Avşar ve diğer Türkmen boyların merkezlerinden olduğu gibi Doğu Türkistanlı Uygur kardeşlerimizin de merkezi durumundadır. Ulaşımın rahat olması konaklama ve turizm gibi konularda da öncü illerimizden birisidir. 5 gün boyunca Kayseri’ye gelen on binlerce yerli ve yabancı katılımcılar ayrıca ekonomik anlamda bir canlılık getirecek ve Kayseri ekonomisine büyük bir katma değer katacaktır. Kayseri’nin sonraki yıllarda Türk Dünyası başkenti olması için bütün Türk dünyasında tanınmasına da vesile olacaktır.”
“Türk halkları Kayseri’ye taşınacak”
Aslankaya kurultayın19-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyleyerek, “Kayseri, Türk Dünyasından gelen soydaşlarımızla beraber aynı ülkü için birlikte olmanın verdiği hazzı ve coşkuyu yaşayacak. Aynı kültüre sahip on binlerce insan, aynı alanda ve kendi kültürlerini sergileyecekler, birbirlerini tanıyacak ve kültür etkiletişimde bulunacaklardır. Festival ve şenlik havasında geçecek Kurultay’da Türk halkları ve toplulukları kendi kültürlerini Kayseri’ye taşıyacak ve kurultay süresince hepsinin kültürünü sergileme ve sahneleme imkânı bulacaklardır. Kendi kuracakları çadırlarında bütün kültürel unsurlarını gösterecekler ve bir arada olmanın güzelliğini birlikte yaşayacağız.
Kurultay 19 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00 de Kurultay Yürüyüşü ile başlayacaktır. Mehteran ekibi eşliğinde yapılacak yürüyüşte, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen farklı kültürlerin katılımı ile resmigeçit yapılacaktır. Çeşitli Türk toplulukları kendi yöresel giysileri ve folklor ekipleri ile ayrı bir renk katacaklardır. Kurultay süresince çeşitli konserler ve folklor ekipleri yanında, tiyatrolar, savaş sanatları, cirit, milli sporumuz Güreş ve Türk Dünyasından çeşitli oyunlar sergilenecektir” açıklamasında bulundu.
5 gün sürecek
Aslankaya program ile ilgili şu bilgileri verdi: “20-21 Temmuz tarihleri arasında İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda Uluslararası Türk Birliği Sempozyumu yapılacaktır. 100 civarında bilim insanı ile 10 oturum halinde, 50 bildirinin sunulacağı Sempozyum, Türk Dünyasının geleceğinin şekillenmesine de katkı sağlayacaktır.
5 gün boyunca dolu dolu geçecek Kurultay’da Türk illerinden gelen sanatçılar ve kültür elçileri ile Türk Dünyasının meselelerini de ele alarak, gelecek yıllarda yapılması gereken her tür tavır, icraat veya etkinliklerin de planlaması yapılacaktır.
Kurultay sonunda hazırlanacak Kurultay Sonuç bildirgesi ile, 350 milyonluk Türk Dünyası için gelecekte yapılması gerekenler bilimsel anlamda deklare edilecektir.
Kurultayımıza bütün Kayserili hemşehrilerimizi ve gönlü Türklük ateşi ile yanan herkesi bekliyoruz. Kurultayımızın siyaset ve partiler üstü oluşu ve bütün Türk dünyasına hitap ettiğinden dolayı, siyasi parti bayrakları ve flamaları ile Kurultay alanına gelinmemesi konusunda katılımcılarımızdan hassasiyet bekliyoruz.”
Etkinlik çerçevesinde konserler, tiyatro gösterileri, şiir dinletileri ve sempozyumlar gerçekleştirilecek.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin