Türk Eğitim Vakfı'ndan Kayseri'ye Ziyaret

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye'ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençlerin yetişmesine katkı sunan Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV), ülke genelinde gerçekleştirdiği şube ziyaretlerinin sonuncusu Kayseri'de gerçekleşti. 1 Ekim 2019 Salı günü TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve TEV Kayseri Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak'ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan İğnebekçili, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Kayserili bağışçılar ve bursiyerler katıldı.



Bir lokantada düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını, TEV Kayseri Şubesi'nin açıldığı tarih olan 2008 yılından bu yana Yürütme Kurulu Başkanlığını üstlenen Akın Bayrak yaptı. 1967 yılında merhum Vehbi Koç önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından kurulan TEV'in ilk kurucuları arasında Kayserili iş insanlarının da olduğunu söyleyen Bayrak, "Biz de eğitime gönülden bağlı şehrimizin bu alandaki faaliyetlerine katkı sunmak ve TEV çatısı altında gençlerimize destek sağlamak amacıyla 25 kişi bir araya gelerek Kayseri Şubemizi kurduk. Geride bıraktığımız 11 yıl içinde, değerli hemşerilerimizin katkılarıyla önemli bir mesafe kat ettik. Ancak söz konusu eğitim olduğundan önümüzde alacağımız uzun bir yol olduğunu da belirtmek isterim. Dolayısıyla TEV Kayseri Şubemizi gerek çelenk ve mutlu günler gerek vasiyet ve hibe gerekse de eğitim ve burs fonlarıyla çok daha ileri bir noktaya taşımalıyız" diye konuştu.

Bayrak'ın ardından sözü, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı aldı. Kayseri'nin en önemli kimliklerinden birinin 'hayırseverler şehri' olduğunu hatırlatan Yırcalı, "Kayseri'nin neresine baksak; okul ve üniversitelerimizde hep bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Ayrıca, hayır işlerinin büyük bir kısmının eğitim kurumlarına ayrıldığını da biliyoruz. Bu örnek çalışmalar Türkiye'nin eğitim vakfı olarak bizleri de gururlandırıyor" dedi.



Türk Eğitim Vakfı'nın kurulduğu tarih olan 1967 yılından günümüze başarılı ve maddi imkânları yeterli olmayan gençlerimize 250 bin burs sağlandığını belirten Rona Yırcalı, Kayseri'deki bursiyer sayısı hakkında da bilgi vererek, "Bugüne kadar Kayseri ve çevre illerde yaklaşık 30 bin, Kayseri özelinde ise sekiz bin eğitim bursu sağlandı. Kayseri'de hâlihazırda eğitimine devam eden 300 civarında bursiyerimiz bulunuyor. Gençlerimize bu değerli katkıları sunan bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyor, hayatını kaybeden bağışçılarımızı ise saygı ve rahmetle anıyorum" açıklamasında bulundu.



Etkinlikte ayrıca, TEV'in Ağustos ayında başlattığı "Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" kampanyasının detayları paylaşıldı. Kampanya filmini davetlilerle birlikte izleyen Rona Yırcalı, "Her yıl yaklaşık yedi bin öğrenciye burs veriyoruz ama hak ettikleri eğitimle parlaması gereken daha binlerce gencin desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Binlerce genç, barınma, yiyecek gibi en temek ihtiyaçlarını karşılayamadığı için belki de yıllarca hayalini kurduğu, gece gündüz çalışıp kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Bunu her yıl bu aylarda gerçekleştirdiğimiz burs mülakatlarında da yakinen görüyoruz. İşte bu gençlerimize destek olmak üzere, Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin isimli kampanyamızı başlattık. TEV ailesi olarak, evlatlarımız hikâyelerine, hayallerine kaldıkları yerden devam edebilsin istiyoruz. Daha nicesinin eğitim imkânına kavuşması için diye var gücümüzle çalışırken sizlerin de değerli desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Kurumsal

