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Türk Kızılay 152 yaşında

Türk Kızılay’ın kuruluşunun 152. yılında düzenlenen çelenk koyma töreninde konuşan Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, “Bağışçılarımızın verdiği güçle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk Kızılay 152 yaşında

Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından düzenlenen çelenk koyma törenine Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, Türk Kızılay Toplum Merkezi Müdürü Ali Orhan, Türk Kızılay Kızılay Sağlık A.Ş Kayseri Hastanesi Müdürü Mustafa Karadeniz, Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar ve üyeler katıldı.




Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci törende yaptığı açıklamada, “Bugün iyilik pınarımızın, 11 Haziran’da kurulan Türk Kızılay’ın 152. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. İnşallah daha nice asırlara, nice yıllara umut olmaya, iyilik dağıtmaya devam edeceğiz. Allah bağışçılarımızı eksik etmesin. Onların verdiği güçle daha fazla çalışmaya gayret edeceğiz. Bizlere katılmak isteyen Kızılay’ı seven ve gönül veren herkesi de aramıza bekliyoruz” dedi.
 

İHA

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