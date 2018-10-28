Türk Kızılayı Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarla Buluştu

Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı’nda düzenlenen etkinlikte sevgi evlerinde kalan 35 çocuk, müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Görevlilerce kendilerine verilen hediyeleri alan çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, “Çocuklarımızın hoşça vakit geçirebileceği bugünkü toplantıyı, Türk Kızılayı Kayseri Genel Merkezince 150. seneyi devriyesi münasebetiyle tertiplemiş bulunuyoruz. Bunu sık sık da yapıyoruz çocukların hoşça vakit geçirebilmesi için. Kızılay olarak masraf yapmıyoruz ancak aracı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Türk Kızılayı Kayseri Şubesi görevlileri, sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı.

