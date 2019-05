“Türk Milleti Yetimin Elini Bırakmaz”

Büyükşehir Belediyesi ve MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde verilen iftara Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke,AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci ve davetliler ile Kayseri’de yaşayan öksüz ve yetim çocuklar katıldı.

İftarda yaptığı konuşmada yetimi de, öksüzü de bilen ve bu konuda hassasiyeti olan bir milletin evlatları olduğumuzu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, İstiklal Savaşı’nda, Kıbrıs’ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da pek çok şehit verdik ve yetimlerle tanıştık. Bu yüzden Türk Milleti öksüzü ve yetimi bilen asil bir millettir. Yetim ve öksüz evlatlarımıza sahip çıkmak, elinden tutmak bizim olmazsa olmazımızdır. Peygamberimiz Hz Muhammed (S.A.V) ‘Yetime bakan kimse ile cennette yan yanayız’ şeklinde buyurmuş ve yetimin elinden tutanı cennetle müjdelemiştir. Yetimin ve öksüzün elini bırakmazsak bu müjdeye nail olanlardan olacağız” diye konuştu.







Türk Milleti’nin yetimin ve öksüzün elini hiçbir zaman bırakmadığını da dile getiren Başkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu alanda eşi ve benzeri olmayan bir anlayışa sahip olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyayı görüyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti söz konusu. Bir tarafta kan ve gözyaşı, diğer tarafta bu manzarayı kılını dahi kıpırdatmadan adeta film gibi izleyen devletler var. Bu filme seyirci kalmayan tek bir millet var, o da asil Türk Milleti. Yanı başımızda olan Suriye’ye, Filistin’e, Somali’ye, Myanmar’a el uzatan, yardım etmek için çırpınan bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Yetimler iftarına katılan Vali Şehmus Günaydın da yaptığı konuşmada Ramazan sofralarında, ihtiyaç sahibi insanları bulundurmanın ne denli önemli olduğunu dile getirdi. Vali Günaydın, dünyanın her tarafındaki mazlumun ve mağdurun yardım için ilk aklına gelen ülkenin her zaman Türkiye olduğunu da kaydetti.