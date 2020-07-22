Türk Tabipler Birliği’ne Kayseri'den aday

Bünyan İlçe Sağlık Müdürü olarak görevini sürdüren Dr. Sait Şener, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. Dr. Şener adaylığını, “Önce Türk... Sonra tabip... Sonra kısmetse birlik... Eylül ayında yapılacak olan Türk Tabipler Birliği kongresinde genel başkanlığa adayım... Niye mi? Tabiplerin sorunlarından uzak, devlete ve millete rağmen yıllarca oturduğunuz o fildişi kulelerinden sizi alaşağı etmek için. Türk çizgisinden uzaklaşan Türk Tabipler Birliği’nin şu anki öncelikleriyle bizim önceliklerimiz farklı olacak. Afrin’deki halk sağlığı sorunları değil. Bünyan’daki, Yozgat’daki bütün Anadolu’daki, bütün vatan coğrafyasındaki halk sağlığı sorunları bizim önceliğimiz olacak. LGBT’lilerin değil çok kıymetli tabiplerimizin özlük hakları onların sorunları bizim önceliğimiz olacak. Özgecan’ı Pınar’ı katledenleri masum bir çocukluktan alıp bu hale getiren canavarlaştıran sosyo-psikolojik sorunlar bizim önceliğimiz olacak” ifadeleriyle ilan etti.
Dr. Sait Şener daha önce Erciyes Üniversitesi Eski Öğrenci Derneği Başkanı olarak görev yapmıştı. Aynı zamanda Şener, Kayseri Ülkü Ocakları Eski İl Başkanlığı, Önceki Dönem Kayseri Tabip Odası yönetiminde yer almıştı ve şuan Şener hem Türk Tabipler Birliği Genel Kurul üst delegesi olarak görev yapıyor hem de Bünyan İlçe Sağlık Müdürü olarak görevini sürdürüyor.
Dr. Sait Şener daha önce Erciyes Üniversitesi Eski Öğrenci Derneği Başkanı olarak görev yapmıştı. Aynı zamanda Şener, Kayseri Ülkü Ocakları Eski İl Başkanlığı, Önceki Dönem Kayseri Tabip Odası yönetiminde yer almıştı ve şuan Şener hem Türk Tabipler Birliği Genel Kurul üst delegesi olarak görev yapıyor hem de Bünyan İlçe Sağlık Müdürü olarak görevini sürdürüyor.
Haber Merkezi