“Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir” Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri milletvekili Baki Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Ersoy mesajında, “23 Nisan 1920 tarihi, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını, tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir” dedi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:55