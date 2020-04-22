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“Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri milletvekili Baki Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Ersoy mesajında, “23 Nisan 1920 tarihi, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını, tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir” dedi.

“Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir”
Ersoy yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “100 yıl önce en zorlu günlerini kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde aşan milletimiz, bu gücünü günden güne daha da artırarak ülkemizi daha güzel bir geleceğe taşımaktadır.
Her yıl coşku ve heyecanla okullarımızda ve sınıflarımızda kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl evlerimizde kutlarken, bundan 100 yıl önce atılan bir adımla kurulan Meclisin taşıdığı umutlarla kutlamalı ve yaşamalıyız.  Ellerimizde yine bayraklar, dilimizde bayram şarkıları, şiirler ve kalbimizde vatan aşkıyla dolup taşmalıyız.
Millet iradesini üstün tutan, melun girişimlere geçit vermeyen milletimizin bu karakter özelliği, zor zamanlarda birliktelik ruhuyla ortaya koyduğu tavrıyla tarihsel bir önem taşımaktadır. Bağımsızlık aşkıyla mücadele ettiğimiz yıllardan bugüne taşıdığımız dayanışma bilinci, asil bir gücü bağrında büyütmektedir.
Bugünümüz, yarınımız, en güzel hayallerle büyüyecek çocuklarımız; Yüzyıllarca yaşayacak bir devletin en büyük teminatı, milletinden aldığı gücün göstergesi Meclisimizin açılışının bayram olarak bize armağan edilmesindeki sebebi iyi kavramalıyız. Buradan alacağınız ilham ve güçle daha güzel ve mutlu günlere kavuşacağız.
Bu duygularla 23 Nisan 1920’de milletinin geleceği için iradesini ortaya koyan Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümünü ve çocuklarımızın bayramını kutluyor; kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Kurtuluş Savaşımıza ve güzel ülkemizin inşa edilmesine emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün şehit, gazi ve geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. 
Sağlık ve mutlulukla ülkemizin bütün çocuklarına nice 100 yıllara ulaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları diliyorum. Ne mutlu Türküm diyene!”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
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