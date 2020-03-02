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“Türk ulusuna sabır ve başsağlığı diliyoruz”

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde grupları bulunan siyasi parti temsilcileri, İdlib’te rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan 33 askerimiz ve yaralanan 32 askerimiz hakkında ortak bir bildiri yayımladı. Bildiriyi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç okurken bildiride, “Vatanı için canını veren kahraman şehitlerimizi kanını döken kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, büyük Türk ulusuna da sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Türk ulusuna sabır ve başsağlığı diliyoruz”

İdlib’de rejim askerleri tarafından düzenlenen hain hava saldırısının ardından şehit düşen ve yaralanan Mehmetçiklerimiz için Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yer alan siyasi partiler, ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, AK Parti grubu adına Memduh Büyükkılıç, MHP grubu adına Grup Başkanvekili Halit Demir, İYİ Parti grubu adına Grup Başkanvekili Kazım Yücel, CHP grubu adına Grup Başkanvekili Özgür Özer ve BBP grubu adına Meclis Üyesi İmdat Güven’in imzası yer alıyor.

Partilerin ortak olarak açıkladığı bildiriyi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç okudu. Büyükkılıç’ın okuduğu bildire şu ifadelere yer verildi: “27 Şubat günü, rejimin himayelerinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına almak ve mazlum bölge halkını katil rejim güçlerinden korumak gibi kutsal bir görev için Suriye İdlip’de bulunan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan hain ve kalleş saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız da yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Hiç bir kelime bu acımızı ifadede yeterli değildir. Bu hain ve alçak saldırıyı Kayseri Büyükşehir Belediye meclisinde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Kahraman Türk ordusunun tarihte olduğu gibi, bu günde kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ve çok üstün başarı ile yerine getirdiğine olan inancımız tamdır. Biliyoruz ki, bölgede çok büyük insani dramlar yaşanmaktadır. Artık dünyanın, bu durumlara daha fazla duyarsız kalmamasını istiyor, bu felaketlere engel olunması ve çözümün en kısa zamanda uluslararası hukukun ön gördüğü şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Vatanı için canını veren kahraman şehitlerimizi, kanını döken kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Büyük Türk ulusuna da sabır ve baş sağlığı diliyoruz.”

Bildirinin açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a sınıra gitmek isteyen Suriyeli mülteciler için belediye tarafından duyurulan otobüs seferleri düzenleneceği bilgisinin neden kaldırıldığı ve konu hakkında bir gelişme olup olmadığı hakkında soru soruldu. Büyükkılıç soruya, “Olan biteni takip ediyorsunuz. Herhangi bir zorlama yok. Zaten gidecekler gidiyor, herhangi bir yönlendirme yok. Ekonomik olarak imkanları olmayanlara her zaman olduğu gibi yardımcı oluyoruz. Bu konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldı” ifadeleriyle cevap verdi.
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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