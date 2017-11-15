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Türkeş Kayseri’de anılacak

Ülkü Ocakları Genel Merkezi, merhum Alparslan Türkeş’in 100. doğum yılı münasebetiyle 68 ildeki Ülkü Ocaklarından gelecek temsilcilerin de katılacağı bir dizi etkinliği kentimizde gerçekleştirecek.

Türkeş Kayseri’de anılacak
Genel Merkez tarafından düzenlenecek etkinlik hakkında bilgi veren Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmak, anlamak ve fikirlerini gelecek nesillere aktarmak maksadıyla; fikri, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda bir dizi etkinlik gerçekleştirilecektir. Biz de Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı olarak bu organizasyona ev sahipliği yapacağız. Başbuğumuzun ata toprağı olan Kayserimiz de gerçekleştirilecek etkinliklere 68 ilde bulunan Ülkü Ocakları adına yarışacak yarışmacılar ve il başkanları katılacaklar. Futbol, bisiklet ve koşu branşlarında kendi illerinde başarılı olacak katılımcılar final müsabakaları için 18 Kasım 2017 Cumartesi günü Kayseri’de düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacaklar. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz’un da teşrifleriyle yapılacak finallerde dereceye girecek katılımcılar ödüllendirilecek. Ayrıca yine il başkanlığımız tarafından Başbuğumuzu anmak maksadıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirieceğiz.” dedi.
Kurum haber
 
 
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