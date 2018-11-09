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“Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bağımsız olarak ilelebet yaşatacağız”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla  bir mesaj yayınladı. Başkan Gülsoy mesajında, “Fikir ve eserleriyle yaşadığı dönemin ötesinde yaşadığı yüzyıla damgasını vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80. Yıldönümünde minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.  

“Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bağımsız olarak ilelebet yaşatacağız”

KTO Başkanı Gülsoy mesajında şunlara değindi: “Türk Milletiyle birlikte verdiği mücadele ile dünyada birçok ülkeye ilham kaynağı olan Ulu Önder Atatürk, fikir ve eserleriyle yaşadığı yüzyıla damga vurmuştur.
 
Tüm zor şartlara rağmen Atatürk’ün önderliğinde yeniden ayağa kalkan Türk Milleti, Cumhuriyet’in ilanı ile bağımsız bir devlet olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır. Biz de dün olduğu gibi bugün de mücadeleden vazgeçmeyecek, atalarımız tarafından emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bağımsız olarak ilelebet yaşatacağız.
 
Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine emin adımlarla yürüyen Türkiye Cumhuriyeti, değerlerinden ödün vermeden, kararlıkla yolunda ilerleyecektir.  Bizler de üzerimize düşeni yaparak; bu kutsal vatanı korumak, gelecek nesillere güçlü, müreffeh ve dünyada söz sahibi bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle işimizi en iyi şekilde yapmalı, mükemmeli yakalamak için çalışmalıyız.
 
Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi; şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum.” 
 
 
 

Kurumsal

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