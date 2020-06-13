“Türkiye ekonomisi daha iyi konuma gelecek” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türkiye’nin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci hep beraber yaşıyoruz” dedi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 11:37