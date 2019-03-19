Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkiye'nin Kadın Profesyoneli Kayserigaz'dan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl ilki düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nin ikincisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi.

Türkiye'nin Kadın Profesyoneli Kayserigaz'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törende “Akademi Ödülü”, “İş Dünyası Ödülü”, “Profesyonel Ödülü”, “Girişimci Ödülü”, “Enerjide Örnek Şirket Ödülü”, “Geleceğe İlham Veren Kadın Ödülü” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde ödüller verildi.
Kayserigaz’da proje yöneticisi olarak üstlendiği çalışmaları ve sorumluluğundaki departmanda yürüttüğü faaliyetleri, hem sektörde hem de diğer şirketlere ilham verici çalışmalar olarak görülen Kayserigaz Yönetim Sistemleri Yöneticisi Işıl Akkoç Profesyonel Ödülü’nü aldı.



ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Türkiye’deki ilk baş denetçilerinden birisi olan Işıl Akkoç’un, Proje Yöneticisi olduğu ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Projesi, Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Enstitüleri Konseyi tarafından verilen en iyi proje ödülüne layık görüldü. Doğalgaz dağıtım şirketleri içinde ilk Ar-Ge projesini gerçekleştiren Işıl Akkoç’a ödülünü Jüri Başkanı Gülsüm Azeri takdim etti.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerEnerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıEnerjiödül TöreniKayserigaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.