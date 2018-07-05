Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ‘Dijitalleşme ve E-ticaret’ konusuyla düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmalarına Kayseri ev sahipliği yaptı. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve davetliler katıldı.



Toplantının açılış konuşmasının yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gelişen ve değişen bir dünyada yaşadıklarını söyleyerek, “Gelişen ve değişen bir dünyada özellikle dijitalleşme dediğimiz iletişimin, bilişimin ve teknolojinin çok ileri safhaya geldiği ve şuanda dijital devrim dediğimiz bu değişimler bütün yaşamımızı etkiliyor. Bizleri, ticaretimizi ve ekonomiyi etkiliyor. Yani bütün yaşam koşullarında en etkin olarak bu dijitalleşme var. Bizimde bundan çok iyi faydalanmamız lazım. O yüzde biz Kayseri Ticaret Odası olarak bu dijitalleşmeye de önem veriyoruz. İnşallah önümüzdeki projelerimizde de biz bu konu üzerinde de daha farklı projeler yürüteceğiz. En önemlisi dijitalleşmede, e-ticarette başarılı olmak içinde kurumsallaşma ve markalaşmaya önem veriyoruz. Biz Kayseri Ticaret Odası olarak da bu konular üzerinde önümüzdeki günlerde daha yoğun çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.



Çağın bilgi çağı olduğunu kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Çağımız bilgi çağıdır. Gerçekten bilim ve teknolojinin geldiği nokta iliklerimize kadar işlemiş durumdadır. Hatta bilgi çağının yanında nitelikli ve donanımlı insan çağı da diyoruz. Bilgiyle donanımlı olarak yüklenen insanların çağı diye de söylüyoruz. Bu ifadeler sadece ticari işletmeler için geçerli değil, her konuda böyledir. Hem üretim yapan hem ticaret yapan ekonominin iki ana unsuru yüklenenler için geçerli ama bizim de geçerli. Bizde bu çağa ayak uydurmak zorundayız. Buna ayak uydurmayan küçülüyor ve en sonunda yok olup gidiyor. Belediye açısından da böyle, buna ayak uydurmuyorsan gittikçe eriyorsunuz. Daha sonra bir bakıyorsunuz ki sizden çok sonradan gelen şehirler ok daha hızlı büyüyor ve önünüze geçiyor. Onun için bizde kendimizi bu çağa ayak uydurmak zorundayız” diye konuştu.



KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de, bu seminerin Kayseri’de düzenlenmesinden dolayı çok memnun kaldıklarını kaydederek, “Eğer teknolojiye uyumlu hale gelmezsek, mevcutta fiziki mekanlarda çalışmakta ısrar edersek ve kendi iş süreçlerimizde işlerimizi ona uyduramazsak kesinlikle yok olacağız” dedi.

