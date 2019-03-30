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TÜRKİYE’NİN BEKASI İÇİN

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti’nin yıllardır özellikle Kayseri’de nasıl bir belediyecilik yaptığının defalarca kanıtlandığını söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, “Ama bu sefer olay farklı, bu seçim her ne kadar yerel seçim olsa da esas olan Türkiye’nin üzerine oynanmak istenen oyunlar ve Türkiye’nin beka sorunudur. O yüzden bu kişilere fırsat vermemek adına herkes oyunu verirken bunu düşünmeli, ailesinin ve ülkenin geleceğini sıkıntıya sokmamak adına hareket etmelidir” dedi.

TÜRKİYE’NİN BEKASI İÇİN
“BAZILARI TÜRKİYE’YE YÖNELİK HESAPLAR PEŞİNDELER”
Melikgazi Belediye Başkan adayı ve Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da Türkiye’nin beka sorununa dikkat çekerek, “Kayseri’deki yerel yönetimlerimizin neredeyse hepsi Türkiye’ye örnek işler ve hizmetler yaptı, Kayserili hemşerilerimizin bu manada bize güveni tam ve bunu her seçim dönemimizde de gösterdiler. Ama buradan tekrar hatırlatmak istiyorum ki, bu seçimi fırsat bilen bazıları Türkiye’ye yönelik hesaplar peşindeler, bunlara dikkat etmek ve bir beka sorununa sebep olmamak için buna göre davranmak lazım” diye konuştu.

“OYUNLARA KARŞI UYANIK OLMAK GEREKİYOR”
Kocasinan Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Çolakbayrakdar da yerel seçimlerin sadece yerel seçimmiş gibi düşünülmemesi gerektiğini ve Türkiye üzerine oynanan ve oynanmak istenen oyunlara karşı da uyanık olmak gerektiğine dikkat çekti. Çolakbayrakdar, “İnşallah 1 Nisan sabahı bunların hepsi ülke genelinde sona erecek ve güzel ülkemiz, hükümetiyle, yerel yönetimleriyle bütünleşerek top yekûn kalkınmaya destek için çalışmaya devam edecektir” dedi.

“BEKA MESELESİNİ UNUTMAMAK GEREKİYOR”
Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın da, iktidarıyla muhalefetiyle, Kayseri’ye yakışır bir propaganda süreci geçirildiğine dikkat çekerek, “Bundan sonrası herkes için hayırlı olsun inşallah. Vatandaş sandıkta tercihini yapacak, bizleri seçerse inşallah alacağımız bu görevi layıkıyla yapmak için gayret edeceğiz. Burada önemli olan ille de yerel yöneticilik ama bu seçimde bir de Türkiye’nin beka meselesi var ki, bunu da unutmamak ve ona göre hareket etmek gerekli” diye konuştu.

 
 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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