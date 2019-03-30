TÜRKİYE’NİN BEKASI İÇİN Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti’nin yıllardır özellikle Kayseri’de nasıl bir belediyecilik yaptığının defalarca kanıtlandığını söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, “Ama bu sefer olay farklı, bu seçim her ne kadar yerel seçim olsa da esas olan Türkiye’nin üzerine oynanmak istenen oyunlar ve Türkiye’nin beka sorunudur. O yüzden bu kişilere fırsat vermemek adına herkes oyunu verirken bunu düşünmeli, ailesinin ve ülkenin geleceğini sıkıntıya sokmamak adına hareket etmelidir” dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:44