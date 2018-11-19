TÜRKİYE’NİN YENİ TELEVİZYONU YAYINDA

Kayserili 3 işadamının ortaklığıyla yola çıkılan TYT TÜRK kurma çalışmaları sırasında ortaklardan biri ayrılırken diğer 2 ortak çalışmalarını tamamlayarak TYT TÜRK TV projesini hayata geçirdi. Ayrıca TYT TÜRK ortaklarının, televizyonun yanı sıra Türkiye’nin bilinen ve etkin ulusal gazetelerinden birini almak üzere, bir süredir görüşmeler yaptığı da öğrenildi.



Kayserili işadamı Tahir Yılmaz’ın sahibi olduğu ve Türkiye’nin majör kanalları arasına girmeyi hedefleyen TYT TÜRK’de, gazetemiz köşe yazarlarından Mahmut Şahin de “Mahmut Şahin’le Hak’lı Sorular” adıyla her Cumartesi bir program yapacak.





