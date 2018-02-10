Tutak'tan Afrin ve Mehmetçiğe destek yürüyüşü 

Mehmetçiğin Afrin'de destan yazdığı Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de Ağrı'nın Tutak ilçesinden geldi. Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, askerler, emniyet mensupları, ilçedeki yöneticiler ile binlerce vatandaş katıldı.Yürüyüş öncesi konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy "Milletimiz tercih yapmış, şükürler olsun Tutak bir be beraber Mehmetçiğin yanında" dedi.Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ise yaptığı açıklamada "Devletimiz üzerinde plan yapanlar, yapmayı düşününler, 7'den 70'e Devletinin yanında olan Halkımız sayesinde planlarınız bozuldu. Allah'ım Devletimize zeval vermesin, birliğimizi dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesins" diye konuştu.Tutak Kaymakamlığı yanındaki 15 Temmuz Şehitleri Meydanından Fetih Suresi okunarak başlayan yürüyüş İlçe Jandarma Karakolu önünde son buldu. Ellerinde Türk Bayrağı ile yürüyüşe katılan binlerce Tutaklı "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıp tekbir getirdi.Türk Bayrağını öperek İlçe Jandarma Komutanına teslim eden Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat yürüyüşe katılan vatandaşlara yemek de ikram etti.Türk ve Kürt kökenli vatandaşların birlikte yaşadığı Tutak’ta Zeytin Dalı Harekatı'na ve Mehmetçiğe verilen destek her kesimin takdirini kazandı.