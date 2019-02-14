TÜYAP İle Kayseri OSB 10 Yıllığına Anlaştı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ülkeye örnek olan projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi. 2017 Nisan ayında temeli atılan Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaatının birinci etabı olan 18 bin metrekarelik kısmı Mart ayı içerisinde hizmete açılacağını ifade eden Nursaçan, bu anlamda emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Nursaçan; Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak 4 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulunda sanayicilerimizin yüksek takdirleri ile tarafımıza önemli bir görev verilmişti. Genel kurul üyelerimizin bize vermiş olduğu bu asil görevin şerefini ve onurla taşımanın sorumluluğu, inancı ve heyecanı ile bu günlere gelmiş bulunmaktayız. Hepinizin bildiği üzere görev bir emanettir. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu inanç ve azimle yaklaşık 4 yıllık süre içerisinde sadece ilimize değil ülkemize de örnek olacak büyük projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Allah’a ne kadar şükretsek azdır. OSB’yi sahiplenme değil, sahiplerine hizmet etme inancından hareketle belirlemiş olduğumuz vizyon çerçevesinde özellikle de sanayicilerimizden gelen yoğun talep üzerine yapımına karar verilen Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi projesine ayrı bir önem veriyoruz. Fuarların önemi tartışılmaz bir durumdur. Fuarlar sadece ilimize değil, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayan önemli projeler arasında yer almaktadır. 2017 Nisan ayı başında temeli atılan Kayseri uluslararası fuar ve kongre inşaatının birinci etabı olan 18 bin metrekarelik kısmı Mart ayı başında hizmete girmiş olacaktır. 7-10 Mart arasında 14. Kayseri Tarım Fuarı’nın hep birlikte açılışını yapacağız inşallah. Fuar ve Kongre Merkezi’nin ikinci etabı olan 12 bin metrekarelik kısmının betonu ise bu ay başında atılmıştı. İkinci etap projesine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 11 buçuk milyon TL’lik destek sağlamıştır. Böylece 30 bin metrekare kapalı alan ve toplamda 150 bin metrekarelik açık alana sahip olan Fuar ve Kongre Merkezi şehrimize uzun yıllar hizmet edecektir. Fuar ve Kongre Merkezimiz için katkılarını esirgemeyen Valimiz Şehmus Günaydın’a, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Çevre düzenlemesine önemli katkılar sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve yönetimine de şükranlarımızı sunarız. Şuan tarihi bir an yaşıyoruz. Kayseri OSB yönetimi olarak Fuar ve Kongre Merkezi’nin 18 bin metrekarelik birinci etabının işletilmesi konusunda söz sahibi ve marka konumunda olan TÜYAP ile anlaşma yapmış durumdayız. Hayata geçirilen projeler ve bu projeler hakkında çok şey söyleyecek olmadığı kanaatindeyim, projeler kendini en güzel şekilde anlatıyor. Bu hayati projelerin hayata geçmesinde emeği olan başta sanayiciler olmak üzere herkese şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.







TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise yaptığı konuşmada Kayseri'nin önemli bir fuar merkezi olması için gayret göstereceklerini dile getirerek, “TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak Kayseri’nin de Türkiye’nin önemli bir fuar merkezi olması ve ardından da dünyanın sayılı fuarlarının organize edildiği bir merkez olması noktasında var gücümüzle çalışacağız. Bu noktada Pazar lideri konumumuzu, kurumsal kapasitemizi Kayseri için seferber edeceğiz. İlk olarak yıllardır düzenlediğimiz mobilya fuarımızı uluslararası konsepte dönüştürmek için çaba sarf edeceğiz. Mobilyanın yanı sıra makinede, gıdada ve birçok sektörde birlikte çok güzel fuarlara imza atacağız. Neye inanırsanız onu yaşarsınız. Vizyona hep beraber inanır ve bu inanç doğrultusunda Kayseri’nin bütün dinamikleri olarak el ele verip kenetlenebilirsek biz bu işi başarırız. Bu sadece TÜYAP’ın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin çabasıyla olmaz" diye konuştu.

Dünya Ticaret Merkezi'nin Kayseri'nin ihtiyacını karşılayamadığını sözlerine ekleyen Alagöz, "Dünya Ticaret Merkezi, yıllar önce Kayseri’nin yapmış olduğu önemli bir yatırımdı. 8 bin 500 metrekare alanda 4 bin 500 metrekaresinde fuar düzenlenebiliyordu. Bu kapasite mobilya sektöründe Kayseri’nin ihtiyacının çeyreğini karşılayacak bir kapasiteydi. Bu kapasite bize yeterli olmadığından dolayı, fırtına faciasının hemen ardından daha fazla bu konuda sektörü riskle karşı karşıya bırakmamak adına Kayseri’ye yakışır bir kapasitede yeni bir fuar merkezi inşa edilene kadar Kayseri’deki faaliyetlerimizi dondurma kararı aldık. Tahir başkanımızın da ‘bu projeye başlıyoruz’ demesi üst üste geldi. Bu proje çok net bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı" dedi.







"Kayserili firmalara pozitif ayrımcılık olacak"

Törene katılan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alagöz, "Pozitif ayrımcılığınız olacak mı" sorusuna; "Kayserili firmalarımıza mutlaka pozitif ayrımcılığımız olacak. Bu nokta da sektörel ayrımcılığımız olacak. Bunu daha önce düzenlediğimiz mobilya fuarımızda zaten gerçekleştirmiştik. Benzer avantajları ve stratejik adımları da yeni dönemde de fuarlarımızla ilgili atacağız" diye yanıt verdi.



Fuarcılık sektörünün yılın 52 haftasının yarısını kullandığını sözlerine ekleyen Alagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fuarcılık sektörü 4 mevsimden değil 2 mevsimden oluşur. 52 haftanın sadece ve sadece efektif olarak kullanılabilen hafta sayısı 24-25 civarındadır. Neden 52 haftanın yarısı kullanılır? Dünya ve Türkiye fuar takvimlerini indirdiğimizde Haziran, Temmuz ve Ağustos’ta fuar göremezsiniz. Çünkü yaz tatili dönemi olduğundan dolayı birkaç sektörün dışında fuar düzenlenmez. Dini bayramların bir hafta öncesi ve sonrası Türkiye’de fuar düzenlenmez. Ramazan ayında fuar konulmaz. Geçmişten denenmiş, başarılı olunamadığından dolayı da vazgeçilmiştir."



Alagöz ayrıca Türkiye'de fuar alanı işletmeciliğinde sözleşmelerin 10 yıl olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Başkan Nursaçan ile Alagöz arasında protokol imzalandı. Daha sonra yapımı devam eden fuar alanında incelemelerde bulunuldu.

