Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TYB Kayseri Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Yazarlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkan Selim Tunçbilek genel kurulda güven tazeledi.

TYB Kayseri Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

Başkanlığa tekrar seçilen Selim Tunçbilek Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu.
Selim Tunçbilek, İsmail Adil Şahin, Recep Çalkaner, Yüksel Kalkan, Burhan Kale, , Yönetim Kurulu Asil Üyeliklere seçilirken Kadir Karaman, Süleyman Kocabaş, Resul Duman, Şeref Karadavut, Sergül Vural ise yönetim Kurulu yedek üyeliklerine seçildiler.

Denetim Kurulu asil Üyelikleri Muhsin İlyas Subaşı, Ahmet Sıvacı, Mehmet Küçük’ten oluşurken Denetim Kurulu yedek üyelikleri ise Bilge Çalıcı, Leyla Şahin, Hacı Sarı isimlerinden oluştu.
Üst Kurul delegeleri ise Bekir Oğuzbaşaran, Muhsin İlyas Subaşı, Selim Tunçbilek, Süleyman Kocabaş, Hacı Sarı, Hasan Yavuzer, Şeref Karadavut, Ali Aslım, Şevki Çobanoğlu, Recep Çalkaner, Kadir Karaman, Mehmet Küçük, Mehmet İncialan, İsmail Adil Şahin, Resul Duman, Burhan Kale, Ahmet Sıvacı, Yüksel Kalkan isimlerinden oluştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberlerHaberHaberlerGündemTürkiye Yazarlar Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.