Üç yılda 300 bin ziyaretçi



Gevher Nesibe Medresesi 2010 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 'Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne dönüştürülmek üzere 10 yıllığına kiralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaların ardından dünyanın ilk ve tek Selçuklu Uygarlığı Müzesi 21 Şubat 2014 tarihinde hizmete açıldı. Bünyesinde yüzlerce eser barındıran Selçuklu Müzesi ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılaştı. Etkivizyon, hologram, etkileşimli masa, mimari eserler inceleme sistemi, sanal kıyafet, sihirli duvar ilaç yapımı, animasyonlar, geçmişten günümüze eser inceleme sistemleri, etkileşimli harita ve zaman çizelgesi gibi birçok dijital uygulama ile çağdaş müzecilik anlayışı ile Türk tarihinin en önemli dönemlerinden birisini anlatan ve yaşatan Selçuklu Müzesi, aynı zamanda Türkiye’de görme engelliler için hazırlanmış en kapsamlı müzelerden birisi durumunda. Selçuklu Müzesi’nde görme engelliler için özel tasarlanmış yollar ile tarihi eserin birebir kopyası olan braille alfabesi ile yazılmış replikalar bulunuyor.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne başta öğrenciler olmak üzere akademisyenler, araştırmacılar ve vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne okullar, özel firmalar ve çeşitli dernekler tarafından gruplar halinde geziler de düzenleniyor.

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