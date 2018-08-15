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Üçkan: “Devletimizin yanındayız”

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Türkiye’nin ahlaksız saldırılarak maruz bırakıldığını söyleyerek, “Devletimizin yanındayız” dedi. 

Üçkan: “Devletimizin yanındayız”

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, son zamanlardaki döviz hareketliliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son dönemde sömürgeye alışmış kapitalizmin; coğrafyamızdaki çıkar hesapları, şımarık tavırları ile Devletimizin yürütmekte olduğu Yerli ve Milli anlayıştan rahatsız olması sebebiyle, Ülkemiz döviz kurları üzerinden hiçbir gerçekle örtüşmeyen son derece ahlaksız saldırılara maruz bırakılmaktadır” dedi.
Üçkan’ın açıklaması şu şekilde: 
“Daha önce ülkemize, 40 yıldır teröre verdikleri destekle; ihanetlerle, darbe girişimleriyle, vesayetlerle diz çöktürmeye çalışanlar şimdi de döviz kurları ile, ambargolarla ekonomik saldırılarına devam etmektedirler. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği olarak tüm bu saldırılara karşı ,bu güne kadar olduğu gibi şimdi de sonuna kadar devletimizin yanındayız. Gün ülkemizin ve milletimizin bekası için daha fazla sorumluluk alarak, her zamankinden daha sağlam bir şekilde kenetlenme günüdür. Şehit ailelerimiz, Gazilerimiz olarak üzerimize düşen maddi manevi her göreve hazırız. Milletimizle de topyekûn kararlı bir duruş göstererek vereceğimiz mücadeleden zaferle çıkacağımızdan hiç şüphe etmiyor, güzel günlerin yine ülkemizin ufkundan doğacağına inanıyoruz.”

İHA

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