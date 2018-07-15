Üçkan, "FETÖ terör örgütü asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, "Milletimizin gözbebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu, peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine yuvalanmış FETÖ/ PDY mensubu asker kılığına girmiş hainler tarafından ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini, 15 Temmuz yıldönümünde bir kez daha şiddet ve nefretle kınıyoruz" dedi.



Üçkan, "Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, geçmişte terörle mücadele de canla ve kanla savunduğu vatanını 15 Temmuz gecesi de yurdun dört köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper ederek, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını hiçe sayarak engellemiştir" ifadelerine yer verdiği açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

" Terörle mücadele de bedelini canımız ve kanımızla ödediğimiz vatanımıza karşı yapılan asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır.



Ayrıca kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan sevgilerini tüm dünyaya ve hainlere haykırmıştır.

Bu vesile ile Vatan, Bayrak ve Millet uğruna ebediyete intikal eden tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar kahraman Gazilerimize şükranlarımızı sunarız. Şehit aileleri ve Gazilerimizin daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor, tüm Şehit Ailelerimizi ve Gazilerimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

