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Üçkan, “Gaziler Günümüz Kutlu Olsun”  

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği  Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan 19 Eylül Gaziler Günü hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Üçkan, “19 Eylül Gaziler günümüz kutlu olsun” dedi.

Üçkan, “Gaziler Günümüz Kutlu Olsun”  

Başkan Yılmaz Üçkan’ın açıklamaları şöyle: “Ulus  olma yolunda, ayrı bir anlam ve önem içeren, tarihin altın sayfalarında yeri aşikâr ola bugün, büyük komutan, eşsiz devlet adamı, Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük  Millet Meclisi tarafından,19 Eylül 1921 gün ve 152 sayılı kanunla gazilik unvanının ve mareşallik rütbesinin verildiği müstesna gündür. Bugün, Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı, barutla kanın, kanla canın buluştuğu, canın vatan, namus, bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Bugün, küresel güçlerin, iktisadi, siyasi ve kültürel egemenliklerini, haksız ve sinsi oyunlarla kahraman Türk milletine kabul ettiremeyeceklerinin, Mustafa Kemal duruşuyla gösterildiği gündür. Ve bugün, toprak üzerinde yaşayanlar uğrunda can veren şehitlerine sadık kaldıkça vatandır! Diyerek, istiklal ve vatan için canını siper eden kahraman gazilerin, dünyaya sergiledikleri örnek davranışın onur günüdür.”
 
Üçkan açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu cennet vatan uğruna şehit ve gazi olmak kadar kutsal bir görev olamaz. Çareyi ve istikbali, savaşta, kıyımda, zulüm ve acıda ararken, aynı zamanda kendini çağdaş tanımlayan, çifte standart alışkanlığı olan ülkelere, teröre taşeronluk yaparak, binlerce masum insanımızı katleden, ayrılıkçı bölücü terör odaklarına sesleniyoruz. Sakın ola ki “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesini yanlış anlayıp, her zerresi şehit kanıyla sulanmış Türkiye’min üzerinde karanlık hesaplara girmeye kalkmayın...Terörden medet umup, milletimize dost görünüp, askerimiz gibi olup arkadan hançerlemeye kalkışarak dostluktan söz etmeyin...Karanlık emellerinizi, çirkin yüzlerinize hangi maskeyi takarsanız takın, asla hainliğinizi gizleyemeyeceksiniz. Bölünmez bütünlüğünü her koşulda ispatlamış olan bu millet, kararlılığını ve duruşunu sizin gibi ihanet şebekelerine göstermekten asla geri durmayacaktır. Bakmayın bizim törenlerde sert ve uygun adımda yürüyemediğimize bu bedenler, top sesleri, kurşun ıslıkları, barut kokuları ile harmanlanmış, cehennem arenasında sınavdan geçmiş, bazı organlarımız görevini yitirmiştir. Şehitlik rütbesi değil ama gazilik rütbesi aldık.” 

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan son olarak şunları söyledi: “Her şeye rağmen şehitlerimizin yaşayan tek şahidi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir neferi  olmaktan onur duyan biz gaziler olarak bugün de yarın da nöbetimizin başında olacağımızı tek yumruk ve tek ses olarak dünyaya haykırıyoruz. Ne mutlu şehitlere! Ne mutlu  gazilere ! Ne mutlu Türküm diyene! 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun.”
 

Haber: Fatih Bar

İHA

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