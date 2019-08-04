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Üçkan: “Vatanımıza, ezanımıza kim yan gözle bakarsa gözlerini oyarız”

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, “Bizler şehitlerimize ve gazilerimize sahip çıktıkça Allah’ın izniyle bu ülkeye, bu vatana, bu ezana kim yan gözle bakarsa o gözleri oyarız” dedi.

Üçkan: “Vatanımıza, ezanımıza kim yan gözle bakarsa gözlerini oyarız”

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından verilen mevlitte, Kartal Şehitliğinde buluşan şehit yakınları bir araya geldi. Programa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, vali yardımcıları, kaymakamlar ve şehit yakınları katıldı.



Program öncesinde bir konuşma yapan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, “Bizler şehitlerimize ve gazilerimize sahip çıktıkça Allah’ın izniyle bu ülkeye, bu vatana, bu ezana kim yan gözle bakarsa o gözleri oyarız, kim el uzatırsa o elleri kırarız, kim kem sözle gelirse onların boğazlarına düğümleriz. Buradayız ve burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler şehitlerimizi unutturmadık, unutturmayacağız. Şehitlerimizi unutturmamak için yaptığımız çalışmalarda her zaman bizleri destekleyen valimize, komutanlarımıza ve yereldeki tüm destekçilerimize teşekkür ederim” dedi.
Konuşmanın ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.
 

İHA

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